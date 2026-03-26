26 березня 2026, 11:18

Українцям обіцяють 1500 грн. Що перевірити в реєстрах прямо зараз

У квітні мільйони українців отримують одноразову грошову допомогу від держави в розмірі 1500 грн. Чому важливо перевірити себе в реєстрах, який розмір виплати, якщо ви підпадаєте одразу під кілька категорій громадян з переліку, й що робити, якщо ви маєте право на допомогу, але вона не надійшла — пояснив адвокат ЮК «Мережа права» Дмитро Корсун, пише mc.today.

У квітні мільйони українців отримують одноразову грошову допомогу від держави в розмірі 1500 грн.

Виплата 1500 грн — на що звернути увагу

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виплату одноразової цільової доплати в розмірі 1500 грн із метою підтримати в умовах війни людей із низькими доходами. Кошти мають бути зараховані автоматично на ваші банківські рахунки або через відділення «Укрпошти» разом із квітневими виплатами. Планується, що програма охопить приблизно 13 млн українців.

«Варто пам’ятати, що це адресна одноразова допомога. Це невиконання рішення суду, не виплата заборгованості за минулі періоди та не постійна доплата до пенсії. Це разовий захід державної підтримки», — наголосив Дмитро Корсун у новому відео на каналі «Мережа права».

Адвокат додав, що перелік категорій громадян, які мають право на цю виплату, доволі широкий. Однак навіть якщо ви належите до кількох із них, 1500 грн нарахують лише один раз.

Корсун також відзначив, що оскільки доплати нараховуватимуться автоматично, не варто виключати ймовірність того, що може статися технічна помилка або ж просто ваші дані в реєстрах можуть бути неактуалізованими.

Тому адвокат порадив перевірити:

  • чи входите ви до переліку категорій громадян, що мають отримати виплату, та чи коректні ваші дані у відповідних реєстрах;

  • нарахування у квітні — якщо ви відповідаєте критеріям, але грошей немає, це привід уже для юридичної перевірки ваших даних у реєстрах.

Перелік категорій громадян, які повинні отримати 1500 грн у квітні 2026

У квітні доплату в 1500 грн отримуватимуть одержувачі пенсії (за умови, що загальний обсяг виплат із надбавками та доплатами не перевищує 25 595 грн):

  • за віком;
  • по інвалідності;
  • у зв’язку із втратою годувальника;
  • за вислугу років (це стосується пенсіонерів, які мають право на пенсію за віком).

Незалежно від розміру пенсії доплату також отримають ветерани війни з 2024 року та ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС.

Також 1500 грн автоматично нарахують отримувачам інших видів допомоги:

  • на проживання для ВПО;
  • як малозабезпечена родина чи БСД;
  • замість пенсії, зокрема з-поміж осіб з інвалідністю та по втраті годувальника;
  • за проживання разом із людиною з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;
  • як особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;
  • як багатодітні родини;
  • ⁠як одинокі матері;
  • діти, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • діти, хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
  • діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
  • діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування (зокрема з інвалідністю і ті, які перебувають у ДБСТ та названих сім'ях).
Джерело: Мінфін
