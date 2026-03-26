Фонд США та України обрав першу компанію для інвестицій у рамках відбудови

25 березня Рада Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF) затвердила першу інвестицію Фонду — в українську dual-use технологічну компанію Sine Engineering. Вона працює у сфері зв’язку та навігації. Її компоненти вже використовують понад 150 українських виробників БПЛА та перехоплювачів. Про це написала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

«Менше ніж за рік із моменту підписання двосторонньої угоди, Фонд уже здійснив першу інвестицію і отримав на розгляд понад 200 заявок. Більше половини з них — від українських компаній. Найбільше пропозицій проєктів надійшло саме в енергетичному секторі, ключовому для України. Також серед пріоритетних напрямів — виробництво продукції подвійного призначення, інфраструктура та сфера критичних мінералів», — зазначила Свириденко.

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови є складовою нашого стратегічного партнерства зі США. Його успішна робота демонструє: Україна пропонує унікальний досвід і технології та може бути успішним бізнес-кейсом.

Sine Engineering — львівський стартап, що був заснований у 2022 році технологічним підприємцем та нинішнім генеральним директором компанії Андрієм Чуликом. Співвласниками компанії через зареєстровану у США Sine Strategic Group, Inc., також є Богдан Тимків та Остап Ференсович. Наразі у компанії зайнято близько 200 осіб, у грудні минулого року вона отримала нагороду НАТО Innovation Range.