Укрзалізниця готує нову модель страхування пасажирів за авіаційним зразком

Укрзалізниця вивчає можливість впровадження системи страхування, аналогічної тій, що діє в авіаційних перевезеннях. Про це під час брифінгу в Києві повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський, передає Інтерфакс-Україна.

Страхування затримок та здоров'я

Ключова ідея полягає у створенні страхових продуктів, які б покривали не лише стандартну шкоду здоров’ю, а й ризики запізнення поїздів. УЗ закликає страхові компанії до діалогу, щоб спільно напрацювати механізми виплат за затримки рейсів.

Перцовський підкреслив, що зазвичай страхові випадки мають виключення у разі обставин непереборної сили. Головний виклик наразі — готовність приватних страховиків брати на себе такі специфічні ризики в умовах війни.

Перенесення моделі авіаперевезень на залізницю має зробити захист пасажирів більш прозорим та цифровізованим.

Ціни на квитки: чого чекати пасажирам

Окремо очільник Укрзалізниці торкнувся питання вартості поїздок. За його словами, до завершення дії воєнного стану вартість квитків на пасажирські перевезення залишатиметься прийнятною та доступною для громадян.