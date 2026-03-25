Мільйонні гонорари та квартири: що задекларувала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за 2025 рік

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко оприлюднила електронну декларацію про свої доходи та майно за 2025 рік. У звітності голова уряду вказала нерухомість у Києві та Чернігові, користування автомобілем BMW та грошові активи. Найбільшу увагу привертає структура її доходів: заробіток від викладацької та наукової діяльності у приватному закладі суттєво перевищив офіційну урядову зарплату.

Структура доходів

Загальний задекларований дохід Юлії Свириденко у 2025 році становив 4,76 млн грн. Примітно, що левову частку цієї суми склали надходження не від державної служби. Згідно з декларацією, доходи розподілилися так:

3,24 млн грн — гонорар від приватної Київської школи економіки (KSE).

1,37 млн грн — заробітна плата за роботу в Кабінеті Міністрів України.

513 212 грн — оплата за приватне навчання/викладання.

144 000 грн — дохід від надання майна в оренду.

5 195 грн — грошове забезпечення від Київської школи державного управління імені Сергія Нижного.

Примітка: математична сума всіх вказаних джерел дещо перевищує заявлені 4,76 млн сукупного доходу, що може свідчити про специфіку вирахування податків або часткове перенесення залишків у реєстрах НАЗК.

Грошові заощадження

Голова уряду надає перевагу зберіганню коштів у національній валюті на банківських рахунках, проте має і готівкову «подушку безпеки»:

138 712 грн — на рахунку в Приватбанку.

10 000 доларів США — готівкою.

100 000 грн — гарантійна застава за договором оренди.

1 грн — символічний залишок на рахунку в Універсал Банку.

Нерухомість та транспорт

Майновий стан прем'єр-міністерки зосереджений переважно у столиці та її рідному Чернігові:

Власна нерухомість: квартира в Києві (33,5 кв. м) та квартира в Чернігові (74,3 кв. м).

Спільна власність: 25% частки у квартирі в Чернігові (92,7 кв. м), якою вона розпоряджається разом із родичами.

Орендоване майно: квартира в Києві (92,7 кв. м).

Земельна ділянка: 1 496 кв. м у селі Клочків (Чернігівська область).

Транспорт: Свириденко не задекларувала власних автомобілів, натомість вона користується кросовером BMW X3 (2016 року випуску), який офіційно належить іншій особі.

Що варто врахувати

Подана декларація за 2025 рік охоплює важливий перехідний період у кар'єрі Юлії Свириденко. До середини літа вона працювала на посаді Першої віцепрем'єр-міністерки — Міністерки економіки, а 17 липня 2025 року Верховна Рада підтримала її призначення на посаду Прем'єр-міністерки України замість Дениса Шмигаля. Це пояснює структуру її урядової зарплати за минулий рік, яка акумулювалася під час роботи на різних щаблях Кабміну.

Порівняння декларацій: як змінилися статки за 2024−2025 роки

Аналіз звітностей Юлії Свириденко за останні два роки демонструє стабільне зростання її сукупного доходу, зміну структури заощаджень та переїзд у дещо скромніше орендоване житло.

Головні фінансові зміни:

Сукупний дохід: збільшився на понад 300 тисяч гривень — з 4,44 млн грн у 2024 році до 4,76 млн грн у 2025-му.

Урядова зарплата: зросла з 1,2 млн грн до 1,37 млн грн. Це логічно пояснюється кар'єрним стрибком.

Гонорари від KSE: залишаються фінансовим фундаментом посадовиці та демонструють тенденцію до зростання. У 2024 році вона отримала від школи 3,1 млн грн, а у 2025-му ця сума склала вже 3,24 млн грн.

Трансформація заощаджень (готівка проти банків):

Гривневі рахунки схудли: якщо наприкінці 2024 року прем'єрка тримала в банках 377,5 тис. грн, то у 2025-му залишок скоротився майже втричі — до 138,7 тис. грн.

Валютна готівка зросла: водночас Свириденко збільшила запаси готівки у доларах у два з половиною рази — з 4 000 доларів (у 2024-му) до 10 000 доларів (у 2025-му).

Зміни у нерухомості:

Перелік власного нерухомого майна (квартири в Києві та Чернігові, земельна ділянка) та транспортний засіб (BMW X3 у користуванні) не змінилися. Проте відбулися зміни в оренді житла у столиці: