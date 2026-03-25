Гібридний прорив: лютневий авторинок ЄС зріс на тлі відмови від ДВЗ

У лютому 2026 року ринок нових легкових авто в Євросоюзі продемонстрував помірне зростання. Кількість реєстрацій збільшилася на 1,4% у річному обчисленні, сягнувши позначки 865,4 тис. одиниць. Про це свідчать дані Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA), повідомляє Укравтопром.

Зміна споживчих пріоритетів

Головним трендом місяця стало подальше домінування гібридних технологій. Гібридні електромобілі (HEV) залишаються фаворитами європейських покупців, охоплюючи вже 38,7% ринку.

Водночас традиційні види палива стрімко втрачають позиції. Сукупна частка бензинових та дизельних автомобілів скоротилася до 31%, тоді як ще у лютому минулого року цей показник становив 38%.

Структура реєстрацій за типом двигуна:

Гібриди (HEV): 334 791 од. — зростання на 10%.

Бензинові авто: 199 910 од. — падіння на 18%.

Електромобілі (BEV): 158 280 од. — зростання на 21%.

Плагін-гібриди (PHEV): 83 772 од. — зростання на 32%.

Дизельні авто: 70 366 од. — скорочення на 13%.

Інші: 18 318 од. — падіння на 40%.

Підсумки року

Попри лютневе пожвавлення, загальна динаміка з початку 2026 року залишається стриманою. За перші два місяці в ЄС було зареєстровано 1 664 680 нових легковиків, що на 1,2% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

