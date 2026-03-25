Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
25 березня 2026, 14:12

Гібридний прорив: лютневий авторинок ЄС зріс на тлі відмови від ДВЗ

У лютому 2026 року ринок нових легкових авто в Євросоюзі продемонстрував помірне зростання. Кількість реєстрацій збільшилася на 1,4% у річному обчисленні, сягнувши позначки 865,4 тис. одиниць. Про це свідчать дані Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA), повідомляє Укравтопром.

Гібридний прорив: лютневий авторинок ЄС зріс на тлі відмови від ДВЗ
Зміна споживчих пріоритетів

Головним трендом місяця стало подальше домінування гібридних технологій. Гібридні електромобілі (HEV) залишаються фаворитами європейських покупців, охоплюючи вже 38,7% ринку.

Водночас традиційні види палива стрімко втрачають позиції. Сукупна частка бензинових та дизельних автомобілів скоротилася до 31%, тоді як ще у лютому минулого року цей показник становив 38%.

Структура реєстрацій за типом двигуна:

  • Гібриди (HEV): 334 791 од. — зростання на 10%.
  • Бензинові авто: 199 910 од. — падіння на 18%.
  • Електромобілі (BEV): 158 280 од. — зростання на 21%.
  • Плагін-гібриди (PHEV): 83 772 од. — зростання на 32%.
  • Дизельні авто: 70 366 од. — скорочення на 13%.
  • Інші: 18 318 од. — падіння на 40%.

Підсумки року

Попри лютневе пожвавлення, загальна динаміка з початку 2026 року залишається стриманою. За перші два місяці в ЄС було зареєстровано 1 664 680 нових легковиків, що на 1,2% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
