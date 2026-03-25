Активність майнерів впала до історичного мінімуму, біткоїну прогнозують $200 000: що нового на крипторинку

Історичний мінімум активності майнерів: чому це вважають «бичачим» сигналом для біткоїна

На крипторинку зафіксовано рідкісне явище: індекс позиції майнерів (MPI) впав до позначки -1,04. Це третє найнижче значення за всю історію спостережень, на що звернув увагу аналітик CryptoQuant Ігнасіо Морено де Вісенте.

Індекс MPI відображає співвідношення монет, які майнери надсилають на біржі, до середньорічного показника. Поточні цифри свідчать про те, що видобувачі першої криптовалюти практично припинили активні продажі.

Ключові тези аналізу:

Зниження тиску: майнери, які традиційно є одними з найбільших «природних» продавців на ринку, зараз утримують активи, що структурно зменшує пропозицію.

Стадія циклу: подібні екстремально низькі рівні зазвичай спостерігаються в періоди сильного стресу для галузі або після фази капітуляції, коли маржа видобутку максимально стискається на тлі макроекономічної невизначеності.

Позитивний сигнал: експерти розцінюють це як підготовку до зростання, оскільки ринок звільняється від надлишкового тиску з боку великих гравців.

Попри оптимізм, Морено де Вісенте застерігає: сам по собі низький MPI не є гарантією досягнення цінового дна.

«MPI показує поведінку тих, хто продає, але не дає відповіді на питання, хто саме купує. Без припливу капіталу в спотові Bitcoin-ETF або розширення попиту на ринку деривативів, лише відсутність продажів не зможе забезпечити стійке зростання», — пояснює аналітик.

Справжнім сигналом до зміни тренду стане момент, коли індекс почне відштовхуватися від мінімумів — це означатиме повернення активності майнерів разом із покращенням ринкової кон’юнктури.

На момент підготовки матеріалу біткоїн торгується на рівні $70 826, демонструючи незначне добове просідання на 0,45%.

Біткоїн по $200 000: названо ключову технічну умову для рекордного ралі

Популярний криптоаналітик під псевдонімом Sykodelic спрогнозував можливий злет вартості першої криптовалюти до позначки $200 000. На його думку, головним тригером для такого сценарію має стати впевнене закріплення ціни вище історичного опору.

Для запуску масштабного висхідного тренду біткоїну необхідно закрити тижневу свічку вище рівня $74 400.

Аналітик пояснює це через призму хвильової теорії Елліота:

Повернення цього ключового рівня на старших таймфреймах підтвердить попередні коливання як «відхилення».

Це дасть старт розширеному розвороту за моделлю розтягнутої хвильової площини (трихвильова модель).

Sykodelic називає майбутній рух вгору «ненависним», оскільки переважна більшість учасників ринку до нього не готова. Основна маса інвесторів все ще покладається на традиційні чотирирічні цикли біткоїна, проте експерт переконаний: поточний макроцикл перебуває у принципово іншій фазі.

Рада з фінансової стабільності: стейблкоїни загрожують економікам країн, що розвиваються

Рада з фінансової стабільності (FSB) оприлюднила звіт за 2025 рік, у якому виділила стейблкоїни як одне з головних джерел ризику для країн із перехідною економікою та ринків, що розвиваються (EMDE). На думку регулятора, цифрові активи, прив'язані до фіатних валют, можуть серйозно підірвати фінансову архітектуру цих держав.

Експерти FSB наголошують, що широке використання стейблкоїнів несе пряму загрозу національним валютам. Серед основних ризиків виділяють:

Дестабілізація капіталу: неконтрольовані транскордонні потоки можуть вимивати ліквідність із банківських систем.

Втрата монетарного контролю: зниження ролі національної валюти робить грошово-кредитну політику центробанків менш ефективною.

Інституційні вразливості: ризики кібербезпеки, відсутність прозорості та загроза незаконної фінансової діяльності (AML/CFT).

Макроекономічна нестабільність: загроза бюджетній дисципліні та цілісності ринків через низький рівень захисту інвесторів.

Для країн категорії EMDE ці виклики є особливо критичними через обмежені ресурси для нагляду та меншу стійкість державних інституцій.

Попри занепокоєння регуляторів, популярність таких активів стрімко зростає. Посилаючись на дані дашборда Visa, у FSB зазначили, що обсяги операцій зі стейблкоїнами у 2025 році постійно збільшувалися.

Ба більше, у лютому 2026 року було встановлено абсолютний історичний максимум: місячний обсяг транзакцій сягнув $1,78 трлн.

Водночас у звіті міститься важливе застереження: аналітики FSB все ще оцінюють реальне практичне впровадження криптоактивів у повсякденну економіку як незначне. Це означає, що попри величезні цифри оборотів, стейблкоїни поки що залишаються переважно інструментом спекуляцій та внутрішньоринкових розрахунків у криптосфері, а не повноцінною заміною традиційним грошам.

Топменеджер BlackRock назвав більшість нових токенів «безглуздям» та анонсував симбіоз крипти з ШІ

Інституційні інвестори радикально змінюють підхід до формування криптопортфелів, відмовляючись від широкого спектра альткоїнів на користь перевірених активів та технологій штучного інтелекту. Про це заявив голова підрозділу цифрових активів BlackRock Роббі Мітчнік під час виступу на саміті Digital Asset у Нью-Йорку, повідомляє CoinDesk.

За словами представника найбільшої інвестиційної компанії світу, клієнти BlackRock більше не зацікавлені у зберіганні десятків різних токенів. Капітал стрімко концентрується навколо біткоїна та Ethereum, які роками утримують лідерство, попри високу волатильність.

Ключові тези Роббі Мітчніка:

Відсутність цінності: більшість нових криптопроєктів топменеджер охарактеризував як «безглуздя», що не має жодної довгострокової перспективи чи фундаментальної вартості.

Швидка ротація: зміна лідерів серед другорядних монет відбувається «лякаюче швидко», що відлякує консервативних інвесторів.

Кінець диверсифікації: епоха збирання широких портфелів із багатьох токенів завершується — інтерес до решти ринку, окрім топ-активів, невпинно падає.

Новим стратегічним вектором розвитку індустрії в BlackRock вважають поєднання блокчейну та штучного інтелекту. Мітчнік вказує на те, що ці сфери мають природний симбіоз.

«Агенти ШІ навряд чи будуть використовувати традиційні банківські системи на кшталт SWIFT чи Fedwire. Криптовалюта — це „рідні гроші“ для машин, тоді як ШІ — це їхні „рідні дані та інтелект“», — пояснив фахівець.

На думку представника BlackRock, саме інтеграція криптовалют як розрахункового шару для систем штучного інтелекту стане наступним потужним рушієм ринку, витіснивши застарілі моделі токенізації сумнівних проєктів.