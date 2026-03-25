Промислова інфляція у лютому різко зросла на 22,3%

У лютому цього року ціни виробників промислової продукції зросли на 22,3% до попереднього місяця через адміністративний перегляд тарифів. Про це повідомила Державна служба статистики.

Різке зростання цін

«У лютому 2026 року зафіксовано різке зростання цін виробників промислової продукції, яке має ознаки разового, нетипового відхилення: +22,3% до попереднього місяця; +34,5% у річному вимірі (до лютого 2025 року)», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основним чинником став адміністративний перегляд тарифів у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (+53,1%), зумовлений постановою НКРЕКП від 16 січня 2026 року № 70.

З огляду на регуляторний характер цього чинника, нинішній ціновий сплеск не свідчить про формування стійкої інфляційної тенденції та не є підставою для надмірно песимістичних оцінок щодо подальшої динаміки, вважають у Держстаті.