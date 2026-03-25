Rozetka запустила AI-асистента: підбирає товари за секунди

Маркетплейс Rozetka запустив асистента на базі штучного інтелекту — Rozetka AI. Він може за запитом підібрати товар на основі характеристик, відгуків за декілька секунд. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про помічника?

Асистент побудований на основі провідних великих мовних моделей. Він має доступ до всіх даних інтернет-магазину (асортимент, ціни, відгуки тощо), аналізує їх в реальному часі та формує релевантні відповіді природною мовою.

Rozetka AI вже доступний користувачам і постійно вдосконалюється на основі їхніх відгуків. Асистент інтегрований у сайт та мобільні застосунки Rozetka.

Як скористатися?

Щоб скористатися асистентом, треба зайти в чат і написати запит у довільній формі. Він проаналізує всю наявну інформацію на платформі та згенерує відповідь. Далі йому можна ставити будь-які уточнюючі питання.

Rozetka AI не замінює звичайний пошук, він доповнює його. Клієнту більше не потрібно витрачати час на фільтри та порівняння — достатньо описати, що потрібно, розповів Владислав Чечоткін, співвласник групи Rozetka-Evo.