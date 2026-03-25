На порталі Дія розпочали тестування нової цифрової послуги для військовослужбовців. Йдеться про можливість подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги від Міністерства оборони України онлайн — без зайвої бюрократії та паперових процедур. Про запуск бета-тестування повідомили в офіційному телеграм-каналі порталу.
25 березня 2026, 9:14
Одноразова грошова допомога для військовослужбовців: як подати заявку у Дії
Хто може подати заяву?
Послуга доступна для всіх діючих військових ЗСУ. Водночас є важливе обмеження: якщо військовослужбовець або військовослужбовиця вже отримували одноразову грошову допомогу, і при цьому їхня група інвалідності або відсоток втрати працездатності не змінилися — повторно подати заявку та отримати виплату не вийде.
Це правило дозволяє уникнути дублювання виплат і забезпечити справедливий розподіл державної допомоги.
Як долучитися до бета-тестування?
Щоб подати заявку та взяти участь у тестуванні нової послуги, потрібно виконати кілька простих кроків:
- Перейти за посиланням на порталі Дія;
- Ознайомитися з умовами та інформацією про сервіс;
Заповнити необхідні дані:
- ПІБ,
- РНОКПП
- електронну пошту;
- натиснути кнопку «Зареєструватися»;
- очікувати повідомлення про старт бета-тестування на вказану електронну адресу.
Після отримання підтвердження користувачі зможуть подати заяву онлайн.
Джерело: Мінфін
