OpenAI закриває Sora: амбітний ШІ-аналог TikTok проіснував усього пів року

Sora припинила роботу після стрімкого злету, залишивши користувачів і партнерів у невизначеності. Компанія обіцяє допомогти з експортом контенту. Про це пише CNN .

Що сталося?

OpenAI згортає Sora, застосунок для генерації відео, запущений минулого року з гучним розмахом і який сигналізував про розширення творчих інструментів та присутність у соціальних мережах.

Компанія заявила у вівторок, що закриває окремий додаток, аби зосередитися на інших пріоритетах.

«У міру зростання попиту на обчислення команда дослідження Sora продовжує зосереджуватися на дослідженнях світових симуляцій для просування робототехніки, яка допоможе людям вирішувати реальні фізичні завдання», — заявив представник OpenAI.

Компанія додала, що потрібно робити компроміси щодо продуктів із високими витратами на обчислення.

Після запуску у вересні Sora швидко піднялася на верхівку App Store для iPhone.

Однак правовласники швидко висловили занепокоєння щодо використання їхньої інтелектуальної власності та зображень людей на платформі. Деякі критики також називали застосунок джерелом дезінформації та «AI‑несмаку».

Відмова від Disney

У грудні OpenAI уклав угоду з Disney, яка дозволила персонажам компанії бути частиною відео, створених користувачами за допомогою штучного інтелекту на Sora.

Джерело, знайоме з matter, повідомило, що угода між Disney та OpenAI не буде реалізована через зміну курсу OpenAI.

«Ми поважаємо рішення OpenAI щодо виходу з бізнесу з генерації відео та зміни пріоритетів у інші напрямки; компанія додала, що продовжуватиме взаємодіяти з платформами штучного інтелекту, щоб знайти нові способи зустрічати фанатів там, де вони є, відповідально впроваджуючи нові технології, що поважають IP та права творців», — заявив представник Disney.

«OpenAI досліджує способи підтримати експорт та збереження контенту користувачів з додатку», — йдеться у повідомленні OpenAI.

За даними експертів у галузі, компанія зосереджує зусилля на рішеннях для бізнесу, а не на широкому спектрі споживчих продуктів.

Компанія стикається з посиленою конкуренцією з боку Anthropic, яка управляє популярним продуктом Claude Code, що довгий час був улюбленцем програмістів, та Google, котрий привернув увагу завдяки недавнім досягненням у своїй моделі генерації відео.

