Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
25 березня 2026, 8:42

OpenAI закриває Sora: амбітний ШІ-аналог TikTok проіснував усього пів року

Sora припинила роботу після стрімкого злету, залишивши користувачів і партнерів у невизначеності. Компанія обіцяє допомогти з експортом контенту. Про це пише CNN.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що сталося?

OpenAI згортає Sora, застосунок для генерації відео, запущений минулого року з гучним розмахом і який сигналізував про розширення творчих інструментів та присутність у соціальних мережах.

Компанія заявила у вівторок, що закриває окремий додаток, аби зосередитися на інших пріоритетах.

«У міру зростання попиту на обчислення команда дослідження Sora продовжує зосереджуватися на дослідженнях світових симуляцій для просування робототехніки, яка допоможе людям вирішувати реальні фізичні завдання», — заявив представник OpenAI.

Компанія додала, що потрібно робити компроміси щодо продуктів із високими витратами на обчислення.

Після запуску у вересні Sora швидко піднялася на верхівку App Store для iPhone.

Однак правовласники швидко висловили занепокоєння щодо використання їхньої інтелектуальної власності та зображень людей на платформі. Деякі критики також називали застосунок джерелом дезінформації та «AI‑несмаку».

Відмова від Disney

У грудні OpenAI уклав угоду з Disney, яка дозволила персонажам компанії бути частиною відео, створених користувачами за допомогою штучного інтелекту на Sora.

Джерело, знайоме з matter, повідомило, що угода між Disney та OpenAI не буде реалізована через зміну курсу OpenAI.

«Ми поважаємо рішення OpenAI щодо виходу з бізнесу з генерації відео та зміни пріоритетів у інші напрямки; компанія додала, що продовжуватиме взаємодіяти з платформами штучного інтелекту, щоб знайти нові способи зустрічати фанатів там, де вони є, відповідально впроваджуючи нові технології, що поважають IP та права творців», — заявив представник Disney.

OpenAI заявляє, що «досліджує способи підтримати експорт та збереження» контенту користувачів із додатку.

За даними експертів у галузі, компанія зосереджує зусилля на рішеннях для бізнесу, а не на широкому спектрі споживчих продуктів.

Компанія стикається з посиленою конкуренцією з боку Anthropic, яка управляє популярним продуктом Claude Code, що довгий час був улюбленцем програмістів, та Google, котрий привернув увагу завдяки недавнім досягненням у своїй моделі генерації відео.

Ці кроки підкреслюють стратегічний перехід OpenAI — більше уваги на розвиток технологій для бізнесу та відповідальне впровадження інновацій, з урахуванням IP та прав творців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами