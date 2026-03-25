25 березня 2026, 8:25

Влада виплатить 200 тис. грн молодим лікарям і забезпечить службовим житлом прифронтових медиків

Молоді медики отримають разову виплату, щоб закріпити кадри в селах і прифронтових громадах. Держава також спростить доступ до службового житла для працівників у 30 км від місця роботи. Про це повідомила Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Що обіцяє Уряд

Молоді медики, які закінчують інтернатуру, зможуть отримати одноразову виплату; медичні працівники з прифронтових територій — забезпечення службовим житлом

«Для медиків у сільській місцевості та у прифронтових регіонах працюють урядові програми підтримки. Одна з них — одноразова грошова виплата в розмірі 200 тис. грн для молодих фахівців, які завершують інтернатуру», — зазначила Свириденко.

Наприклад, молодій сімейній лікарці Валерії Науменко, яка зараз працює у селі Красилівка на Київщині, вже вдалося скористатися цією підтримкою. У серпні 2025 року дівчина підписала контракт з медичним закладом на три роки. Нині лікарка обслуговує майже 900 пацієнтів.

Програма забезпечення службовим житлом

«Уряд також розширив програму забезпечення медичних працівників службовим житлом на прифронтові регіони. Заклади охорони здоров’я можуть купувати житло для медичних працівників, основне робоче місце яких розташоване не лише в сільській місцевості, а й у містах прифронтових областей — в радіусі до 30 км від місця роботи», — пояснила Свириденко.

Закладені кошти в бюджеті

У держбюджеті на 2026 рік на реалізацію цієї ініціативи заплановано 100 млн гривень. За даними Міністерства охорони здоров’я, найпоширеніша потреба — лікарі загальної практики та терапевти, але попит також мають медичні сестри, ерготерапевти, рентгенологи та невропатологи. Ці кроки спрямовані на зміцнення медичної системи у віддалених регіонах та там, де тривають бойові дії, де кадровий дефіцит є надзвичайно високим.

Завдяки цим програмам медицина набуває стабільності у віддалених громадах та прифронтових зонах, забезпечуючи якісний доступ до медичної допомоги для населення.

Роман Мирончук
