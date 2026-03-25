Нова модель житла: в Україні впроваджують соціальну оренду
Що це за модель?
«Україна впроваджує модель соціальної оренди житла. Йдеться про механізм, за якого держава зможе викуповувати житло і надавати його в доступну оренду тим родинам, які не можуть дозволити собі комерційні варіанти. Такий підхід дає змогу сформувати доступ до житла як соціальну послугу — інструмент інтеграції, підтримки родин і економічної активізації. Водночас це стале рішення, яке дозволяє використовувати державні ресурси так, щоб допомогти якомога більшій кількості людей і формувати довгостроковий житловий фонд», — зазначив Улютін.
Міністр також зазначив, що житло не можна розглядати лише як питання відбудови, адже воно перебуває на перетині соціальної політики, економічного відновлення і демографічної стійкості та є платформою для інтеграції.
Бо в Україні ж зазвичай на папері ідея виглядає добре, а потім починається корупційна складова і в реалі ця ідея перетворюється на корупційну схему віджиму чого завгодно або легалізації і відмивання бабла.