Нова модель житла: в Україні впроваджують соціальну оренду

Україна впроваджує модель соціальної оренди житла. Йдеться про механізм, за якого держава зможе викуповувати житло і надавати його в доступну оренду тим родинам, які не можуть дозволити собі комерційні варіанти. Про це заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Що це за модель?

«Україна впроваджує модель соціальної оренди житла. Йдеться про механізм, за якого держава зможе викуповувати житло і надавати його в доступну оренду тим родинам, які не можуть дозволити собі комерційні варіанти. Такий підхід дає змогу сформувати доступ до житла як соціальну послугу — інструмент інтеграції, підтримки родин і економічної активізації. Водночас це стале рішення, яке дозволяє використовувати державні ресурси так, щоб допомогти якомога більшій кількості людей і формувати довгостроковий житловий фонд», — зазначив Улютін.

Міністр також зазначив, що житло не можна розглядати лише як питання відбудови, адже воно перебуває на перетині соціальної політики, економічного відновлення і демографічної стійкості та є платформою для інтеграції.