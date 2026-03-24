Мінфін залучив 3,39 млрд грн на аукціоні та підвищив дохідність ОВДП

Міністерство фінансів 24 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 3,39 млрд грн, що на 0,14 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 3,53 млрд грн. При цьому Мінфін підвищив ставки за однією облігацією. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,31 млрд грн під 15,13% з погашенням 24 березня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 15,12%);

2,08 млрд грн під 15,85% з погашенням 14 червня 2028 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.