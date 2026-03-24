Як скасування податкових пільг змусило Китай вигрібати світові запаси срібла

Промисловий сектор та роздрібні інвестори Китаю спровокували ажіотажний попит на фізичне срібло, що призвело до рекордного за останні вісім років стрибка імпорту цього дорогоцінного металу на початку 2026 року. Поки виробники сонячних панелей намагаються випередити скасування податкових пільг, населення масово скуповує срібні злитки як дешевшу альтернативу недоступному золоту. Про це повідомляє Bloomberg.

Рекордні обсяги та причини ажіотажу

Згідно з даними китайської митниці, опублікованими в п'ятницю, за перші два місяці року найбільший світовий покупець імпортував понад 790 тонн срібла. З них майже 470 тонн надійшли у лютому, що є абсолютним історичним максимумом для цього місяця. Високий внутрішній попит різко вимиває і без того низькі біржові запаси та змушує трейдерів активно скуповувати метал за кордоном, підіймаючи локальні ціни значно вище за міжнародні еталони.

Ринок срібла розпочав рік з екстремальної волатильності: на хвилі агресивних спекулятивних купівель ціни злетіли приблизно на 70%, після чого різко обвалилися наприкінці січня. Попри такі цінові гойдалки, фізичне споживання в Китаї залишається стабільно високим.

Головними драйверами стали два фактори. По-перше, виробники сонячних панелей, які споживають близько п'ятої частини (20%) світової річної пропозиції металу (і переважно зосереджені саме в КНР), екстрено нарощують виробництво. Вони намагаються відвантажити максимум продукції до 1 квітня — дати скасування урядових експортних податкових пільг. По-друге, роздрібні інвестори масово скуповують злитки.

Попит на фізичні злитки є надзвичайно високим, а виробники сонячних елементів працюють на межі можливостей. Паралельно з цим запаси на китайських біржах продовжують падати, що створює свій окремий психологічний тиск на ринок.

Арбітраж через Гонконг та реакція Лондона

Значна частина металу потрапляє на материк через Гонконг, оскільки трейдери намагаються заробити на класичному арбітражі. За перші два місяці премія на великі банківські злитки срібла в Гонконзі сягала 8 доларів за унцію, хоча зазвичай вони торгуються з дисконтом відносно лондонського бенчмарку.

Попри агресивну скупку з боку Китаю, глобальний ринок у Лондоні поки що уникає колапсу. Це пояснюється рекордним припливом срібла до цього торгового хабу після минулорічного дефіциту (шорт-сквізу). Крім того, на ринок потрапили значні обсяги металу з біржових фондів (ETF), які цьогоріч розпродали свої запаси більш ніж на 1900 тонн.

Послаблення напруги в Лондоні дозволило знизити вартість запозичення срібла. Проте довгострокова оренда металу залишається дорогою через загальну волатильність та страх інвесторів перед новим штучним дефіцитом. Видимі запаси на ключових біржах від Нью-Йорка до Шанхая або падають, або перебувають значно нижче своїх довгострокових середніх показників, що свідчить про реальну нестачу фізичного металу в системі.

Ілюзія доступності: срібло по $70 замість золота по $5000

Перехід роздрібних інвесторів на срібло перетворив інвестиційні злитки (масою від 20 грамів до 1 кілограма) на найпопулярніший товар на ринку Шуйбей у Шеньчжені — центрі роздрібної торгівлі дорогоцінними металами в Китаї.

Дослідник Південної золотої ринкової академії провінції Гуандун Сун Цзянчжень пояснює це зміною психології споживачів: золото стало сприйматися як фінансово недоступний актив. Цього року його ціна після стрімкого ралі коливалася на рівні близько 5000 доларів за унцію, тоді як срібло торгується на рівні 70 доларів за унцію. Дешевші злитки знижують фінансовий тиск на дилерів. За оцінками експерта, останніми місяцями торговці потроїли свої запаси срібла в Шуйбеї приблизно до 300 тонн.

Однак цей ажіотаж має всі ознаки тимчасового перегріву. Аналітик шанхайського торгового підрозділу Henan Jinli Gold and Lead Group Co. Юань Чжен зазначає, що з наближенням квітневого дедлайну щодо скасування податкових пільг попит з боку виробників сонячних панелей сповільнився, а китайська премія на срібло пом'якшилася. «У короткостроковій перспективі ми перейшли до ситуації, коли пропозиція перевищує попит», — каже він. Це вже помітно у Шеньчжені, де покупців на фізичні злитки стає менше.