Чим сильніше технології затягують людей в екрани, тим дорожчим стає все «живе». Похід у бар, театр чи поїздка за місто можуть перетворитися на рідкісне й дороге задоволення. Таких місць поменшає, а ціни зростуть до рівня преміального відпочинку. Про це пише WSJ.
24 березня 2026, 18:12
Реальне життя може стати розкішшю — такий прогноз дають експерти на найближчі 20 років
Водночас самі розваги по суті не зміняться. Людям і далі потрібні емоції, історії та спілкування — зміниться лише формат.
Замість екранів можуть з’явитися нейроінтерфейси, які дозволять буквально «проживати» сюжети всередині власної свідомості.
Головний тренд — не нові ідеї, а повна персоналізація. Алгоритми настільки точно підлаштовуватимуть реальність під кожного, що межа між справжнім життям і цифровим світом почне стиратися.
