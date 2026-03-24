Станом на 24 березня середня вартість пального на українських АЗС продемонструвала висхідну динаміку. Найбільш помітно зросли ціни на дизельне пальне та автомобільний газ. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
24 березня 2026, 17:11
Дизель продовжує дорожчати: які зараз ціни на АЗС
Ціни на пальне
Ситуація на ринку виглядає наступним чином:
- Дизельне пальне продемонструвало найбільший стрибок за останні 24 години — воно подорожчало на 41 копійку (+0,487%) і тепер у середньому коштує 84,63 грн за літр.
- Бензин А-95 додав у вартості 19 копійок (+0,264%), зафіксувавшись на позначці 72,04 грн/л.
- Автомобільний газ подорожчав на 20 копійок (+0,439%), його середня ціна становить 45,73 грн/л.
- Бензин А-95 преміум зріс на 9 копійок (+0,119%), досягнувши ціни 75,75 грн/л.
- Найменші зміни торкнулися бензину А-92, який додав лише 2 копійки (+0,030%) і коштує в середньому 66,62 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
