Claude обійшов Gemini та Grok і став другим за популярністю ШІ-додатком у світі

На глобальному ринку мобільних ШІ-асистентів відбувся кардинальний перерозподіл аудиторії. Протягом останнього місяця нейромережа Claude наростила базу щоденних активних користувачів більш ніж удвічі, залишивши позаду таких гігантів, як Grok, DeepSeek та Gemini. Наразі додаток поступається першістю лише ChatGPT. Про це повідомляє аналітична платформа Similarweb.

Що таке DAU і чому це важливо

Дані дослідження, що охоплюють користувачів iOS та Android по всьому світу в період з 21 лютого по 20 березня 2026 року, спираються на метрику Daily Active Users (DAU). Цей показник відображає кількість унікальних людей, які відкривають та користуються додатком хоча б один раз протягом доби. На відміну від загальної кількості завантажень чи зареєстрованих акаунтів, саме DAU є об'єктивним індикатором того, наскільки продукт є реально затребуваним у щоденній рутині користувачів.

Тріумф Claude: від аутсайдера до лідера

Аналіз графіка демонструє безпрецедентну динаміку додатка від компанії Anthropic. Ще 21 лютого Claude мав найменшу аудиторію серед аналізованих конкурентів — лише близько 7 мільйонів активних користувачів на день. Проте вже до середини березня стався переломний момент: платформа остаточно випередила всіх переслідувачів, а наприкінці досліджуваного періоду пробила позначку у 16,5 мільйона DAU. Таке стабільне щоденне зростання свідчить не про разовий маркетинговий сплеск, а про успішне утримання нової аудиторії.

Стагнація Grok та нестабільність DeepSeek

Тим часом конкуренти демонструють ознаки стагнації та втрати фокусу.

Grok від xAI утримував рівну, але абсолютно статичну планку: майже весь місяць його показник перебував на рівні 14 мільйонів користувачів. Однак після 15 березня намітився спад ближче до 13 мільйонів, що може свідчити про поступовий відтік аудиторії.

Китайська нейромережа DeepSeek показала найвищу волатильність. Її аудиторія хаотично коливалася від спадів до 11,5 мільйона (наприкінці лютого та на початку березня) до ситуативних піків понад 14,5 мільйона. Така амплітуда є класичною ознакою відсутності лояльного ядра користувачів.

Gemini втрачає позиції

Окремо варто відзначити провал продукту від корпорації Google. Більшу частину місяця щоденна аудиторія Gemini стагнувала в межах 10−12 мільйонів. Навіть найкращий результат, зафіксований 16 березня (короткочасний стрибок майже до 13,5 мільйона), компанії не вдалося втримати, і активність швидко скотилася назад до 11,5 мільйона. Величезні ресурси Google поки що не здатні конвертуватися у стабільну звичку користувачів відкривати додаток щодня.

Як нові релізи Anthropic змінили правила гри

Стрімкий зліт аудиторії Claude у березні 2026 року є прямим наслідком виходу на ринок нового покоління моделей розробника. У лютому Anthropic розгорнула свої оновлені алгоритми — Claude Opus 4.6 та Claude Sonnet 4.6. Головною технологічною перевагою стало розширення контекстного вікна до 1 мільйона токенів, що дозволяє завантажувати й аналізувати масиви корпоративних документів чи великі бази коду за один сеанс. Крім того, компанія запустила інструмент Claude Code, орієнтований на автоматизацію програмування. Завдяки цим можливостям Claude перетворився зі звичайного чат-бота для генерації текстів на серйозний інфраструктурний інструмент для IT-фахівців та бізнесу. Саме приплив професійної аудиторії, якій потрібен щоденний робочий асистент, забезпечив додатку різке зростання DAU.