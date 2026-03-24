24 березня 2026, 15:08

OKX запускає цілодобову торгівлю контрактами на акції «Чудової сімки»

24 березня 2026 року — OKX, провідна глобальна фінтех-компанія та платформа для криптотрейдингу, сьогодні оголосила про запуск контрактів на акції, що дозволяють трейдерам в доступних регіонах, включно з Україною, отримувати цілодобовий доступ до провідних акцій та індексів, використовуючи криптовалюту як маржу.

Усі контракти номіновані в USDT, пропонують кредитне плече до 5x і торгуються 24/7, що дозволяє клієнтам реагувати на звіти про прибутки, макроекономічні події та важливі оголошення в режимі реального часу, навіть коли традиційні ринки закриті. У найближчі тижні буде оголошено про додаткові контракти.

Запуск включає контракти на:

  • Повний перелік «Чудової сімки»: Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA), Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) та Meta (META)

  • Криптосектор: MSTR (MicroStrategy), COIN (Coinbase), HOOD (Robinhood), CRCL (Circle)

  • Технологічних лідерів: PLTR (Palantir), INTC (Intel), MU (Micron Technology), SNDK (SanDisk)

  • Індексні інструменти: SPY (S&P 500)

Завдяки контрактам на акції трейдери можуть використовувати BTC, ETH, USDT та активи, задіяні в функції Автоінвестування, як забезпечення. Активи, що використовуються як маржа, продовжують приносити дохід, одночасно підтримуючи відкриті позиції, що дозволяє трейдерам ефективно використовувати капітал і отримувати доступ до глобальних фондових ринків.

«Протягом останніх восьми років ми зосереджувалися на створенні надійної інфраструктури та глибокої ліквідності для ринків цифрових активів», — зазначивзасновник і CEO OKX Стар Сюй. «Із запуском контрактів на акції ми розширюємо цю інфраструктуру, щоб забезпечити доступ до глобальних фондових ринків, дозволяючи трейдерам зберігати свої криптопортфелі. Це важливий крок до інтеграції ширшого спектра реальних активів на нашій платформі».

OKX пропонує справжній єдиний крос-маржинінг для криптовалютних та фондових безстрокових контрактів. Якщо інші платформи вимагають переказувати кошти між окремими акаунтами та обмежують забезпечення лише USDT, клієнти OKX можуть використовувати весь свій портфель — включно з USDT, BTC, ETH та активами, що знаходяться у стейкінгу, — як маржу для всіх позицій в одному акаунті. Баланси стейкінг-активів продовжують приносити дохід, одночасно забезпечуючи відкриті позиції.

Цей запуск є першим етапом масштабнішої стратегії, яка передбачає розширення переліку фондових контрактів, ринків і токенізованих реальних активів на платформі. У найближчі місяці планується додати нові продукти на основі акцій та розширити доступ до реальних активів.

Про OKX

OKX — це фінтех-компанія, метою якої є модернізація фінансів і ринків. Сьогодні її сервісами користуються понад 120 мільйонів людей у всьому світі — для інвестування, здійснення транзакцій і торгівлі цифровими активами з використанням різних фінансових інструментів, зокрема споту, ф’ючерсів і децентралізованих ринків. Як одна з найбільших платформ у світі, OKX відома своєю біржею, гаманцем і ончейн-екосистемою, якими користуються як приватні інвестори, так і великі інституційні гравці.

