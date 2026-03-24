Ліра під ударом: Туреччина розглядає можливість продажу золота через війну в Ірані

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
24 березня 2026, 16:34

Ліра під ударом: Туреччина розглядає можливість продажу золота через війну в Ірані

Центральний банк Туреччини готує радикальні заходи захисту національної валюти від турбулентності, спровокованої війною в Ірані. Регулятор розширює арсенал коштів та всерйоз розглядає можливість задіяти свої гігантські золоті резерви, щоб зупинити падіння ліри на тлі глобального нафтового шоку, пише Bloomberg.

Центральний банк Туреччини готує радикальні заходи захисту національної валюти від турбулентності, спровокованої війною в Ірані.

Обмін золота

ЦБ вже проводить закриті консультації щодо проведення своп-операцій «золото в обмін на іноземну валюту» на лондонському ринку.

За останнє десятиліття Туреччина стала одним із найагресивніших покупців золота у світі. Керівництво країни цілеспрямовано скуповувало дорогоцінний метал, прагнучи знизити залежність від активів, номінованих у доларах. У результаті на початок березня 2026 року золотовалютні резерви турецького ЦБ оцінювали близько $135 млрд.

Приблизно $30 млрд із цих резервів фізично зберігаються в Банку Англії. Як зазначає у своєму звіті економіст JPMorgan Chase & Co. Фатіх Акчелік, саме цю частину запасів турецький регулятор «може вирішити використати для валютних інтервенцій без будь-яких логістичних обмежень».

Для Туреччини затяжна війна Близькому Сході — це макроекономічна катастрофа. Країна імпортує майже 100% споживаної нафти і газу, тому стрибок цін на нафту з $70 до $100 за барель миттєво б'є по платіжному балансу і розганяє інфляцію.

Стратегія дезінфляції, проведена ЦБ, будувалася підтримки зміцнення ліри. Однак різке зростання вартості імпорту та стрімке виснаження валютних резервів з початку війни зробили підтримку стабільного курсу ліри надмірно дорогим задоволенням.

Ознаки валютного голоду вже виплеснулися на вулиці. Цього тижня міняли на стамбульському Гранд-базарі (історичному центрі тіньової торгівлі валютою) продавали долари зі значною премією до офіційного міжбанківського курсу. Це вірний індикатор того, що населення у паніці скуповує тверду валюту.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
