Ліра під ударом: Туреччина розглядає можливість продажу золота через війну в Ірані

Центральний банк Туреччини готує радикальні заходи захисту національної валюти від турбулентності, спровокованої війною в Ірані. Регулятор розширює арсенал коштів та всерйоз розглядає можливість задіяти свої гігантські золоті резерви, щоб зупинити падіння ліри на тлі глобального нафтового шоку, пише Bloomberg.

Обмін золота

ЦБ вже проводить закриті консультації щодо проведення своп-операцій «золото в обмін на іноземну валюту» на лондонському ринку.

За останнє десятиліття Туреччина стала одним із найагресивніших покупців золота у світі. Керівництво країни цілеспрямовано скуповувало дорогоцінний метал, прагнучи знизити залежність від активів, номінованих у доларах. У результаті на початок березня 2026 року золотовалютні резерви турецького ЦБ оцінювали близько $135 млрд.

Приблизно $30 млрд із цих резервів фізично зберігаються в Банку Англії. Як зазначає у своєму звіті економіст JPMorgan Chase & Co. Фатіх Акчелік, саме цю частину запасів турецький регулятор «може вирішити використати для валютних інтервенцій без будь-яких логістичних обмежень».

Для Туреччини затяжна війна Близькому Сході — це макроекономічна катастрофа. Країна імпортує майже 100% споживаної нафти і газу, тому стрибок цін на нафту з $70 до $100 за барель миттєво б'є по платіжному балансу і розганяє інфляцію.

Стратегія дезінфляції, проведена ЦБ, будувалася підтримки зміцнення ліри. Однак різке зростання вартості імпорту та стрімке виснаження валютних резервів з початку війни зробили підтримку стабільного курсу ліри надмірно дорогим задоволенням.

Ознаки валютного голоду вже виплеснулися на вулиці. Цього тижня міняли на стамбульському Гранд-базарі (історичному центрі тіньової торгівлі валютою) продавали долари зі значною премією до офіційного міжбанківського курсу. Це вірний індикатор того, що населення у паніці скуповує тверду валюту.