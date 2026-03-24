Україна за три тижні березня імпортувала майже 700 тис. МВт-год електроенергії

За 1−23 березня 2026 року вже імпортувала майже 700 тис. МВт-год електроенергії. Про це пише Expro.com.

Cкільки імпортовано

В середньому у березні 2026 року Україна імпортує 30 тис. МВт-год на добу. Для порівняння у березні 2025 року середній добовий імпорт становив 8,3 тис. МВт-год.

Найбільше імпортованої електроенергії залучається у години вечірнього піку — 1,8−2 ГВт. Водночас, у години ранкового піку також стабільно імпортується понад 1 ГВт.

Наразі в Україні застосовуються механізми обмеження споживання електроенергії, зокрема, графіки погодинних відключень (для побутових споживачів) та графіки обмеження потужності (для промисловості). Найбільший обсяг обмежень у години ранкового та вечірнього піку.

Як повідомлялося раніше в ExPro, Україні вдалось наростити імпорт електроенергії після підвищення прайс-кепів у січні. Водночас, з 31 березня очікується повернення до попереднього рівня граничних цінових обмежень:

на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку: максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00, з 11:00 до 17:00 — 5 600,00 грн/МВт·год; з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт·год; з 17:00 до 23:00 — 15 000,00 грн/МВт·год; мінімальна гранична ціна — 10,00 грн/МВт·год;

на балансуючому ринку: максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 — 6 600,00 грн/МВт·год; з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 8 250,00 грн/МВт·год; з 17:00 до 23:00 — 16 000,00 грн/МВт·год; мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год.

Проте очікується, що потреба в імпорті лишатиметься і надалі, особливо в літні місяці. Наразі ціна на сусідніх європейських ринках на години ранкового та вечірнього піку (коли найбільша потреба в імпорті для України) може різко зростати через цінові коливання на газ у Європі внаслідок перебігу подій війни в Ірані.

Таким чином, зниження прайс-кепів може створити додаткові ризики для залучення імпортної електроенергії.