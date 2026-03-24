Ірландія згортатиме програми для українців: що зміниться

Ірландія поступово переглядає свою політику підтримки українських біженців. Після понад двох років масштабної допомоги уряд заявляє про перехід до нового етапу — скорочення тимчасових програм та стимулювання самостійної інтеграції. Про це пише Visitukraine.today.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За даними місцевих ЗМІ, влада планує зменшити обсяг фінансової підтримки, а також змінити підхід до розміщення українців, які прибули до країни після початку повномасштабної війни.

Скорочення виплат за розміщення

Однією з ключових змін стане зниження виплат за програмою Accommodation Recognition Payment (ARP), в рамках якої ірландці отримують компенсацію за розміщення українців.

Згідно з планами:

щомісячна виплата буде зменшена з €600 до €400

програма, що діє з 2022 року, охопила близько 42 000 українців

розміщення забезпечувалося в понад 23 500 об'єктах нерухомості

щомісячні витрати держави становили близько €14,5 млн

Незважаючи на те, що програму вже продовжили до березня 2027 року, уряд відкрито заявляє про намір поступово згортати її.

Відмова від розміщення в готелях

Ще одним важливим кроком стане поступове припинення контрактів з готелями, які використовувалися для розміщення біженців.

Державний міністр зазначив, що така модель була тимчасовим заходом, запровадженим у надзвичайній ситуації. Тепер влада хоче зменшити залежність від розміщення в готелях і перейти до більш стійких рішень.

Це означає, що українцям доведеться активніше шукати довгострокове житло самостійно — на ринку оренди або через приватні ініціативи.

Ставка на самостійну інтеграцію

Ірландська влада підкреслює: українці залишаються бажаними членами суспільства. Однак подальша політика буде спрямована на те, щоб люди швидше адаптувалися і ставали фінансово незалежними.

Йдеться про:

вихід на ринок праці

самостійну оренду житла

поступову відмову від державної підтримки

Такий підхід вже спостерігається й в інших країнах ЄС, де тимчасові програми підтримки трансформуються в довгострокові інтеграційні стратегії.

Що це означає для українців

Фактично, Ірландія сигналізує про перехід від кризової моделі допомоги до більш «звичайної» міграційної політики. Це може ускладнити життя тим, хто розраховував на тривалу державну підтримку.

Найближчим часом українцям варто: