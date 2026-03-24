24 березня 2026, 14:09

Ірландія згортатиме програми для українців: що зміниться

Ірландія поступово переглядає свою політику підтримки українських біженців. Після понад двох років масштабної допомоги уряд заявляє про перехід до нового етапу — скорочення тимчасових програм та стимулювання самостійної інтеграції. Про це пише Visitukraine.today.

За даними місцевих ЗМІ, влада планує зменшити обсяг фінансової підтримки, а також змінити підхід до розміщення українців, які прибули до країни після початку повномасштабної війни.

Скорочення виплат за розміщення

Однією з ключових змін стане зниження виплат за програмою Accommodation Recognition Payment (ARP), в рамках якої ірландці отримують компенсацію за розміщення українців.

Згідно з планами:

  • щомісячна виплата буде зменшена з €600 до €400
  • програма, що діє з 2022 року, охопила близько 42 000 українців
  • розміщення забезпечувалося в понад 23 500 об'єктах нерухомості
  • щомісячні витрати держави становили близько €14,5 млн

Незважаючи на те, що програму вже продовжили до березня 2027 року, уряд відкрито заявляє про намір поступово згортати її.

Відмова від розміщення в готелях

Ще одним важливим кроком стане поступове припинення контрактів з готелями, які використовувалися для розміщення біженців.

Державний міністр зазначив, що така модель була тимчасовим заходом, запровадженим у надзвичайній ситуації. Тепер влада хоче зменшити залежність від розміщення в готелях і перейти до більш стійких рішень.

Це означає, що українцям доведеться активніше шукати довгострокове житло самостійно — на ринку оренди або через приватні ініціативи.

Ставка на самостійну інтеграцію

Ірландська влада підкреслює: українці залишаються бажаними членами суспільства. Однак подальша політика буде спрямована на те, щоб люди швидше адаптувалися і ставали фінансово незалежними.

Йдеться про:

  • вихід на ринок праці
  • самостійну оренду житла
  • поступову відмову від державної підтримки

Такий підхід вже спостерігається й в інших країнах ЄС, де тимчасові програми підтримки трансформуються в довгострокові інтеграційні стратегії.

Що це означає для українців

Фактично, Ірландія сигналізує про перехід від кризової моделі допомоги до більш «звичайної» міграційної політики. Це може ускладнити життя тим, хто розраховував на тривалу державну підтримку.

Найближчим часом українцям варто:

  • враховувати зменшення фінансової допомоги
  • заздалегідь шукати варіанти житла
  • активніше інтегруватися на ринок праці.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 5

JWT
JWT
24 березня 2026, 14:21
Чим ближче до розуміння, що війна не закінчиться скоро тим більше західні країни будуть відтягувати війну від себе. І це тільки питання часу коли почнуть припиняти програми біженства для чоловіків.
Перший Потужний
Перший Потужний
24 березня 2026, 14:49
Якщо ти працюєш і вивчаєш мову, а не сидиш на дотаціях, то їм глибоко байдуже на твій вік, стать, національність і те біженець ти чи ні. А так звісно з шиї своєї скидати вони будуть все активніше, але тим хто працевлаштовується і не планує без діла сидіти — це не проблема, бо там є можливості, а не концтабір з інфляцією, викраденнями людей, вибухами, блекаутами і навіженою корупцією.
zephyr
zephyr
24 березня 2026, 16:35
4 года прошло. Кто за 4 года не смог выучить язык на базовом уровне и пойти работать- паразиты. Странно, что еще раньше не свернули программу.
kadaad1988
kadaad1988
24 березня 2026, 15:10
Вот только никаких видов на проживание они не дают.
lider2000
lider2000
24 березня 2026, 16:13
Халява прийди
