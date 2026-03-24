24 березня 2026, 11:05

Невідомі трейдери поставили $580 млн на обвал нафти за 15 хвилин до заяви Трампа

Невідомі гравці на фінансових ринках зробили масові ставки на падіння цін на нафту загальною вартістю близько $580 млн лише за 15 хвилин до того, як президент США Дональд Трамп опублікував заяву про початок мирних переговорів з Іраном. Цей ідеальний таймінг дозволив інсайдерам отримати надприбутки на тлі глобального розпродажу енергоресурсів та наступного стрибка фондових індексів. Про це повідомляє Yahoo Finance із посиланням на Financial Times.

Хронологія ідеального трейду

Між 6:49 та 6:50 ранку за нью-йоркським часом відбулася аномальна ринкова активність: з рук у руки перейшли близько 6200 ф'ючерсних контрактів (угод на купівлю чи продаж активу в майбутньому за наперед зафіксованою ціною) на еталонні марки нафти Brent та West Texas Intermediate (WTI).

Показово, що обсяги торгів для обох марок синхронно та різко підскочили рівно за 27 секунд до 6:50 ранку. Усе це відбулося за 15 хвилин до того, як о 7:04 ранку Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social повідомлення про нібито «продуктивні розмови» з Тегераном щодо завершення війни. Крім того, ф'ючерси на американський фондовий індекс S&P 500 почали зростати в ціні за кілька миттєвостей після аномальних нафтових угод. Наразі залишається нез'ясованим, чи стояла за цими операціями одна велика корпоративна структура, чи діяла скоординована мережа інсайдерів.

Реакція ринку: обвал цін та швидке спростування

Пост американського президента миттєво спрацював як каталізатор. Світові енергетичні ринки охопив масштабний розпродаж, тоді як європейські акції та американські індекси почали зростати на очікуваннях деескалації.

У результаті ціна на нафту марки WTI, яка безпосередньо перед публікацією Трампа трималася вище $98 за барель, до 18:00 за Нью-Йорком обвалилася приблизно до $89,50. Тим часом індекс S&P 500 за підсумками торгового дня додав 1,05%.

Проте ілюзія дипломатичного прориву проіснувала недовго: пізніше того ж дня спікер іранського парламенту Мохаммад-Багер Галібаф на платформі X категорично заперечив сам факт проведення будь-яких переговорів між Вашингтоном і Тегераном, що додатково посилило ринкову волатильність.

Ставки на перемир'я через Polymarket та розслідування регуляторів

Згідно з даними галузевих аналітиків, аномальна інсайдерська активність була зафіксована не лише на ринку класичних ф'ючерсів, а й на платформах прогнозів. Безпосередньо перед дописом Трампа група з 10 нещодавно створених акаунтів на криптоплатформі Polymarket зробила серію великих ставок (на суму понад $160 тис.) на припинення вогню між США та Іраном до кінця місяця. Один із цих акаунтів раніше успішно ставив на військові удари по Ірану, а перед заявою про переговори різко змінив позицію. Після публікації Трампа нереалізований прибуток цих криптотрейдерів стрімко перевищив $300 тис. Це збігається з нещодавніми директивами Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), яка у лютому 2026 року офіційно заявила про наміри жорсткіше переслідувати та штрафувати учасників ринку за політичний інсайдерський трейдинг як на біржах, так і на платформах прогнозів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
