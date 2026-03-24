У вівторок, 24 березня, торги на міжбанку відкрились у діапазоні: USD 44,02−44,05, EUR 51,11−51,12. У банках долар подорожчав на 15 копійок, а євро на 35 копійок.
24 березня 2026, 10:41
Курс валют на вівторок: НБУ, банки, обмінники
Середній курс у банках: USD 43,75−44,27, EUR 50,65−51,45
Середній курс в обмінниках: USD 44,05−44,18, EUR 51,10−51,42
Курс НБУ: USD 43,83, EUR 50,88
Джерело: Мінфін
Коментарі