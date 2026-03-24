Відсьогодні в Києві завершується опалювальний сезон

Опалювальний сезон у Києві завершується 24 березня, повідомляє КМДА. Рішення про це міська влада ухвалила, зважаючи на погоді умови та прогнозне потепління, а також необхідність раціонального використання енергоносіїв.

«Виважене та своєчасне рішення про завершення опалювального сезону впливає і на те, щоб кияни не сплачували зайве за послугу опалення в умовах потепління», — йдеться у публікації КМДА.

Відключення житлових будинків розпочнеться вже з вівторка, а заклади соціальної сфери — лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки тощо — відключатимуть за індивідуальними заявками керівників закладів.