Купівля житла в новобудові стала ризикованішою: як не втратити гроші

Купівля квартири в новобудові в Україні у 2026 році залишається інвестицією з підвищеним ризиком. Оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE розповіла, як правильно обрати об'єкт будівництва, якщо ви хочете вкласти гроші в квартиру.

Ризики купівлі квартири в новобудові

Найбільший головний біль покупців — це вічне очікування ключів. Берещак зазначає, що сьогодні ситуація з термінами доволі невтішна.

«Середні затримки з введенням в експлуатацію нових ЖК в нас зараз сягають 18−24 місяці», — каже експертка.

По суті, інвестор перетворюється на безвідсоткового кредитора, який просто чекає, поки забудовник знайде ресурси добудувати обіцяне.

Проблема ще й у тому, як саме девелопери розпоряджаються грошима. Багато хто звик будувати за рахунок нових продажів: гроші з нових об'єктів йшли на добудову старих. У часи кризи ця піраміда посипалася.

«Гроші покупця — вони не в мрії, а в ризику», — влучно підкреслює Берещак.

Якщо у компанії немає власного фінансового «плеча», об'єкт легко може перетворитися на черговий довгобуд.

Як перевірити забудовника перед купівлею

Не вірте звітам у відділах продажів — краще влаштуйте власне спостереження. Якщо за вікном теплий сезон, нормальний темп для моноліту — це близько 5−6% готовності на місяць. Якщо ж ви приходите до паркану раз на кілька тижнів і бачите ту саму картину — це привід серйозно задуматися.

Берещак радить не просто дивитися на наявність техніки, а оцінювати реальний прогрес.

«Ви маєте бачити, що поверхи зростають, а не просто рухаються крани», — наголошує вона.

Зараз це легко перевірити навіть з іншого міста — більшість притомних забудовників ведуть трансляції або викладають детальні фотозвіти. Поспостерігайте за об'єктом хоча б два-три місяці, перш ніж нести гроші в касу.

єОселя і розтермінування від забудовника

Чи є якісь маркери надійності? Так, наприклад, участь у держпрограмі «єОселя». Банки та державні структури проводять власну перевірку девелопера, тож це певний «знак якості». Щоправда, умови там підходять не всім через високий перший внесок.

Як альтернативу Берещак радить розглядати тривале розтермінування від самого забудовника (на 5−7 років). Якщо компанія готова чекати на ваші платежі так довго, це зазвичай означає, що у них є запас міцності та стабільна модель фінансування, а не просто бажання «закрити дірку» вашим внеском тут і зараз.