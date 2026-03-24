Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
24 березня 2026, 9:23

Купівля житла в новобудові стала ризикованішою: як не втратити гроші

Купівля квартири в новобудові в Україні у 2026 році залишається інвестицією з підвищеним ризиком. Оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE розповіла, як правильно обрати об'єкт будівництва, якщо ви хочете вкласти гроші в квартиру.

Купівля квартири в новобудові в Україні у 2026 році залишається інвестицією з підвищеним ризиком.

Ризики купівлі квартири в новобудові

Найбільший головний біль покупців — це вічне очікування ключів. Берещак зазначає, що сьогодні ситуація з термінами доволі невтішна.

«Середні затримки з введенням в експлуатацію нових ЖК в нас зараз сягають 18−24 місяці», — каже експертка.

По суті, інвестор перетворюється на безвідсоткового кредитора, який просто чекає, поки забудовник знайде ресурси добудувати обіцяне.

Проблема ще й у тому, як саме девелопери розпоряджаються грошима. Багато хто звик будувати за рахунок нових продажів: гроші з нових об'єктів йшли на добудову старих. У часи кризи ця піраміда посипалася.

«Гроші покупця — вони не в мрії, а в ризику», — влучно підкреслює Берещак.

Якщо у компанії немає власного фінансового «плеча», об'єкт легко може перетворитися на черговий довгобуд.

Як перевірити забудовника перед купівлею

Не вірте звітам у відділах продажів — краще влаштуйте власне спостереження. Якщо за вікном теплий сезон, нормальний темп для моноліту — це близько 5−6% готовності на місяць. Якщо ж ви приходите до паркану раз на кілька тижнів і бачите ту саму картину — це привід серйозно задуматися.

Берещак радить не просто дивитися на наявність техніки, а оцінювати реальний прогрес.

«Ви маєте бачити, що поверхи зростають, а не просто рухаються крани», — наголошує вона.

Зараз це легко перевірити навіть з іншого міста — більшість притомних забудовників ведуть трансляції або викладають детальні фотозвіти. Поспостерігайте за об'єктом хоча б два-три місяці, перш ніж нести гроші в касу.

єОселя і розтермінування від забудовника

Чи є якісь маркери надійності? Так, наприклад, участь у держпрограмі «єОселя». Банки та державні структури проводять власну перевірку девелопера, тож це певний «знак якості». Щоправда, умови там підходять не всім через високий перший внесок.

Як альтернативу Берещак радить розглядати тривале розтермінування від самого забудовника (на 5−7 років). Якщо компанія готова чекати на ваші платежі так довго, це зазвичай означає, що у них є запас міцності та стабільна модель фінансування, а не просто бажання «закрити дірку» вашим внеском тут і зараз.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 березня 2026, 9:30
#
А что по этому поводу думают депутаты южанина и железняк?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 28 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами