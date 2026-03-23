З 16 по 20 березня у системі Prozorro.Продажі відбулося 7 онлайн-аукціони суборенди державних сільськогосподарських земель. Лоти були представлені у Закарпатській та Житомирській областях. Загальна площа представлених ділянок — 66,65 гектарів.
23 березня 2026, 18:15
Земельний банк назвав вартість суборенди державної землі
Ключові результати за тиждень:
- Сумарний результат аукціонів — 164 тис грн + 32 тис грн ПДВ.
- Потенційний економічний ефект від торгів — 196 тис грн з ПДВ.
- Кількість пропозицій від учасників — 14.
- Середня вартість суборенди за 1 гектар — 2 462 грн.
Які найдорожчі лоти
Найдорожча ділянка цього тижня — на Закарпатті площею 57,90 га. Її фінальна вартість склала 151 500 грн. Вартість гектара цієї ділянки — 2 616 грн.
Джерело: Мінфін
