Земельний банк назвав вартість суборенди державної землі

З 16 по 20 березня у системі Prozorro.Продажі відбулося 7 онлайн-аукціони суборенди державних сільськогосподарських земель. Лоти були представлені у Закарпатській та Житомирській областях. Загальна площа представлених ділянок — 66,65 гектарів.