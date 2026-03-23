23 березня 2026, 17:55

Американські гірки: як Трамп спровокував коливання ринку на $3 трлн лише за пів години

Словесні інтервенції американського президента перетворили головний фондовий індекс США на інструмент для безпрецедентних спекуляцій. За лічені хвилини штучно створений інформаційний фон спровокував коливання ринкової капіталізації на трильйони доларів, продемонструвавши абсолютну вразливість торгових систем до неперевірених політичних заяв.

Анатомія маніпуляції

Президент США Дональд Трамп публічно заявив, що переговори між Вашингтоном та Іраном нібито були «продуктивними». Ця єдина фраза миттєво виступила тригером для фінансових ринків. За лічені хвилини капіталізація індексу S&P 500 (який відстежує вартість 500 найбільших американських корпорацій) злетіла приблизно на $2 трлн. Таке аномальне зростання не мало під собою жодних фундаментальних економічних підстав чи підтверджених угод, а базувалося виключно на політичному популізмі.

Спростування та каскадний обвал

Проте ілюзія геополітичного прориву розвіялася так само швидко, як і виникла. Невдовзі після заяви Білого дому представники Ірану офіційно заперечили сам факт проведення будь-яких переговорів. Ринок блискавично розвернувся у зворотному напрямку. Наслідком цього став жорсткий та хаотичний розпродаж активів, через який індекс S&P 500 раптово втратив близько $1 трлн своєї вартості.

Ціна одного слова

Загальна амплітуда коливань капіталізації американського фондового ринку сягнула феноменальних $3 трлн. Весь цей спекулятивний цикл — від штучного накачування вартості акцій до їхнього неминучого обвалу — відбувся менш ніж за одну годину.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі - 1

AP1
23 березня 2026, 18:44
Вірити Трампу — себе не поважати, в обід розповідає про пісділ, а через годину виявляється що спиздів. Але так його інсайдери нормально заробляють на коливання на фондовому ринку.
