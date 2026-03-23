НБУ визначив нові курси валют на вівторок

Нацбанк визначив, якими будуть курси гривні до іноземних валют у вівторок, 24 березня. Як свідчать дані на сайті НБУ, євро подорожчало на 20 копійок, а курс долара майже не змінився.

Курс долара

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 43,83 грн. Це на 1 копійку більше, ніж у понеділок (43,82).

Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.​​​​​​26).

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 50,88 грн, що на 20 копійок більше, ніж у понеділок (50,68).

Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на вівторок: 11,85 грн (у понеділок курс був 11,93 грн).

Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту