НБУ визначив нові курси валют на вівторок

Нацбанк визначив, якими будуть курси гривні до іноземних валют у вівторок, 24 березня. Як свідчать дані на сайті НБУ, євро подорожчало на 20 копійок, а курс долара майже не змінився.
23 березня 2026, 16:15
► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 43,83 грн. Це на 1 копійку більше, ніж у понеділок (43,82).
Історичний максимум долара: 44,16 (13.03.26).
Курс євро
Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 50,88 грн, що на 20 копійок більше, ніж у понеділок (50,68).
Історичний максимум євро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Офіційний курс польського злотого на вівторок: 11,85 грн (у понеділок курс був 11,93 грн).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі