Законодавство передбачає ситуації, коли декларацію має подавати не сам платник податку, а інша уповноважена особа. Це визначено Податковим кодексом України та пов’язано з обставинами, коли людина не може самостійно виконати цей обов’язок через вік, стан здоров’я або інші причини, повідомляє ДПС.
23 березня 2026, 14:43
Податкова пояснила, хто може подати декларацію за платника
Хто може подати декларацію
Обов’язок подати декларацію покладається на:
- батьків, опікуна або піклувальника — щодо доходів малолітніх, неповнолітніх осіб або осіб, яких суд визнав недієздатними;
- спадкоємців, розпорядників майна або державних виконавців — щодо доходів особи, яка померла протягом звітного року;
- державного виконавця, відповідального за забезпечення вимог кредиторів платника податку, якого визнано банкрутом.
Такі норми допомагають забезпечити виконання податкових зобов’язань навіть у тих випадках, коли сам платник не може подати декларацію.
Як подати декларацію
Подати податкову декларацію про майновий стан і доходи можна кількома способами:
- онлайн — через електронні сервіси податкової служби та Електронний кабінет платника;
- особисто — у центрі обслуговування платників;
- поштою — надіславши декларацію рекомендованим листом з описом вкладення.
Джерело: Мінфін
