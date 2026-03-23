Уряд розширив програму допомоги ВПО: кому і на скільки збільшили виплати

Кабінет Міністрів України змінив умови надання грошової допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Зміни передбачають подовження терміну виплат для окремих категорій переселенців, спрощення доступу до допомоги для дітей з числа ВПО та можливість перегляду раніше припинених виплат для непрацездатних громадян. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України Юлія Свириденко 23 березня.

Кому продовжили виплати:

Найбільш вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб отримали право на державну підтримку ще протягом шести місяців.

До уразливих категорій належать багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, пенсіонери та інші соціально незахищені групи переселенців.

Раніше термін виплат для цих категорій становив 12 місяців з моменту переїзду.

Тепер цей період подовжено до 18 місяців.

Зміни для дітей-переселенців:

Уряд скасував вимогу щодо перевірки доходу родини під час призначення виплат дітям з числа ВПО.

Це означає, що сім'ї з будь-яким рівнем доходу зможуть отримати державну допомогу на дитину-переселенця.

Нова норма діятиме для заяв, поданих до 1 травня 2026 року.

У такому разі виплати нараховуватимуться з 1 лютого 2026 року незалежно від фінансового стану родини.

Перегляд припинених виплат:

Непрацездатні внутрішньо переміщені особи, яким раніше припинили виплату через перевищення граничного доходу, отримали право на повторний розгляд справи.

Це пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні, внаслідок чого змінилися критерії права на державну допомогу.

Переселенці можуть подати документи на перегляд свого статусу отримувача виплат.

Якщо заява надійде до 1 травня 2026 року, виплати нараховуватимуть з 1 січня 2026 року.

У разі звернення після цієї дати нарахування почнеться з місяця подання заяви.