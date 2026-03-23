Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
23 березня 2026, 14:05

Уряд розширив програму допомоги ВПО: кому і на скільки збільшили виплати

Кабінет Міністрів України змінив умови надання грошової допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Зміни передбачають подовження терміну виплат для окремих категорій переселенців, спрощення доступу до допомоги для дітей з числа ВПО та можливість перегляду раніше припинених виплат для непрацездатних громадян.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України Юлія Свириденко 23 березня.

Кабінет Міністрів України змінив умови надання грошової допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кому продовжили виплати:

  • Найбільш вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб отримали право на державну підтримку ще протягом шести місяців.
  • До уразливих категорій належать багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, пенсіонери та інші соціально незахищені групи переселенців.
  • Раніше термін виплат для цих категорій становив 12 місяців з моменту переїзду.

Тепер цей період подовжено до 18 місяців.

Зміни для дітей-переселенців:

  • Уряд скасував вимогу щодо перевірки доходу родини під час призначення виплат дітям з числа ВПО.
  • Це означає, що сім'ї з будь-яким рівнем доходу зможуть отримати державну допомогу на дитину-переселенця.
  • Нова норма діятиме для заяв, поданих до 1 травня 2026 року.
  • У такому разі виплати нараховуватимуться з 1 лютого 2026 року незалежно від фінансового стану родини.

Перегляд припинених виплат:

  • Непрацездатні внутрішньо переміщені особи, яким раніше припинили виплату через перевищення граничного доходу, отримали право на повторний розгляд справи.
  • Це пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні, внаслідок чого змінилися критерії права на державну допомогу.
  • Переселенці можуть подати документи на перегляд свого статусу отримувача виплат.

Якщо заява надійде до 1 травня 2026 року, виплати нараховуватимуть з 1 січня 2026 року.

У разі звернення після цієї дати нарахування почнеться з місяця подання заяви.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
