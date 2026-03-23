23 березня 2026, 12:23

Словаччина зупиняє «паливний туризм»: нові ціни і жорсткі ліміти на АЗС

Словацький уряд вживає безпрецедентні заходи, щоб зупинити зростання випадків «паливного туризму» й вивезення пального за кордон. Через серйозний дефіцит дизелю в країні оголошено надзвичайну ситуацію, введено заборону на експорт, а для іноземних водіїв ціни на АЗС стрімко злетять. Про це повідомляє Czechia Online.

Радикальні кроки влади

Як пише видання, криза змусила Братиславу піти на радикальні кроки, які відчутно вдарять по транзитному транспорту й мешканцях прикордонних регіонів.

Головною причиною дефіциту стала колосальна різниця в цінах. Словаччина традиційно утримувала одні з найнижчих цін на пальне в ЄС (дизель там був в середньому на 5 крон дешевший, ніж у Чехії). Цим масово користувалися водії з сусідніх країн, особливо з Польщі, де пальне значно дорожче.

Зі слів Габріеля Сабо, керівника нафтопереробного заводу Slovnaft (належить угорській групі MOL), так званий «паливний туризм» призвів до того, що на півночі Словаччини просто «висохли» одразу 22 автозаправні станції. Польські далекобійники заливали дизель не лише в основні, а й у додаткові баки.

Обмеження для водіїв

Щоб захистити внутрішній ринок, уряд Словаччини запровадив жорсткі обмеження на 30 днів.

Для автомобілів з іноземною реєстрацією з 23 березня запроваджується спеціальна, підвищена ціна на дизель — 1,826 євро (близько 44,73 крони) за літр. Це відповідає середній вартості пального у Чехії, Австрії й Польщі. Для порівняння, на початку тижня словаки платили за літр дизелю 1,528 євро (37,43 крони).

Крім того, вже з 19 березня введено фізичні ліміти на заправку. Дизель дозволено заливати лише безпосередньо в бак автомобіля та в одну каністру об'ємом не більше 10 літрів. Максимальна сума однієї заправки обмежена 400 євро (9 800 крон). Винятки зроблено лише для словацької поліції, армії та екстрених служб.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
