23 березня 2026, 10:56

Збитки майнерів біткоїна сягнули $19 000 на монеті через обвал хешрейту та ціни на енергоносії

Видобуток біткоїна перетворився на глибоко збитковий бізнес. На тлі геополітичної кризи на Близькому Сході та стрімкого подорожчання електроенергії операційні витрати компаній значно перевищили ринкову вартість активу. Це змушує підприємства масово розпродавати свої резерви для покриття боргів та шукати альтернативні моделі виживання за межами криптоіндустрії. Про це повідомляє CoinDesk.

Математика збитків та деградація мережі

Собівартість видобутку біткоїна досягла критичних значень. За даними аналітичної моделі регресії складності від Checkonchain, у середині березня середні витрати на виробництво однієї монети сягнули 88 000 доларів. Оскільки станом на понеділок актив торгувався на рівні 68 400 доларів, розрив становить понад 19 000 доларів. Фактично, на кожному знайденому блоці середньостатистичний майнер фіксує 21% чистого збитку.

Масова зупинка нерентабельного обладнання призвела до суттєвої деградації самої мережі. У суботу показник складності видобутку впав на 7,76% — до 133,79 трильйона хешів. Це вже друге за масштабами падіння у 2026 році після лютневого обвалу на 11,16%, який був спровокований зимовим штормом «Ферн». Поточна складність майже на 10% нижча за показники початку року і кардинально поступається історичному максимуму листопада 2025 року, коли вона сягала майже 155 трильйонів.

Сукупна обчислювальна потужність мережі (хешрейт) відкотилася до 920 екзахешів за секунду (EH/s), втративши позиції порівняно з рекордним рівнем в 1 зетахеш у 2025 році. Через брак потужностей середній час створення одного блоку протягом останнього розрахункового періоду розтягнувся до 12 хвилин і 36 секунд, що суттєво перевищує алгоритмічний стандарт у 10 хвилин.

Енергетичний шок та геополітичний фактор

Фундамент поточної кризи було закладено ще під час жовтневого обвалу ринку, коли курс біткоїна впав зі 126 000 до позначки нижче 70 000 доларів. Проте остаточним ударом стала війна в Ірані. Ціна нафти, яка перетнула межу у 100 доларів за барель, прямо та жорстко конвертується у підвищення тарифів на електроенергію для центрів обробки даних. Цей ціновий шок вдарив насамперед по 8−10% глобального хешрейту, що географічно залежить від близькосхідних енергоносіїв.

Ситуація ускладнюється логістичною блокадою: Ормузька протока, через яку проходить близько 20% світового комерційного трафіку нафти й газу, залишається фактично закритою. Додаткову невизначеність для індустрії створив суботній 48-годинний ультиматум Дональда Трампа щодо можливих ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану.

У результаті «ціна хешу» (маркер очікуваної дохідності майнера на одиницю обчислювальної потужності), за даними індексу Luxor, балансує на рівні 33,30 долара за петахеш за секунду на день. Це межа виживання для більшості типів обладнання і показник, вкрай близький до історичного антирекорду у 28 доларів, зафіксованого 23 лютого. За прогнозами аналітиків CoinWarz, під час наступного перерахунку на початку квітня очікується подальше зниження складності мережі. Якщо курс активу не повернеться до позначки 88 000 доларів, відтік майнерів лише посилиться.

Вимушені розпродажі та втеча у суміжні галузі

Неможливість покривати базові витрати змушує майнерів ліквідовувати накопичені запаси монет. Цей безперервний розпродаж тисне на ринок спотових активів, який і без того перебуває у вразливому стані: 43% від загальної пропозиції біткоїнів наразі є збитковими для їхніх власників, великі інвестори позбуваються активів під час будь-яких цінових відскоків, а ринком маніпулюють позиції з високим кредитним плечем.

Зіткнувшись із крахом традиційної бізнес-моделі, великі публічні гравці (зокрема Marathon Digital та Cipher Mining) намагаються врятувати капітал шляхом екстреної диверсифікації. Вони перепрофілюють власні потужності під дата-центри для штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень, шукаючи більш стабільний дохід замість збиткового криптовидобутку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
torn
23 березня 2026, 14:39
«Цифровое золото» превращается в «цифровой пепел», всегда казалось абсурдным жечь энергоресурсы поддерживая алчность и преступность.
