23 березня 2026, 10:10

Найщасливіші країни світу: хто в топі та чому багаті не завжди перші

Згідно зі Всесвітнім звітом про щастя 2026 року, Фінляндія знову очолює світовий рейтинг щастя. Але окрім звичного скандинавського домінування, цьогорічні рейтинги містять кілька вражаючих сюрпризів, про це йдеться в рейтингу Visualcapitalist.

Згідно зі Всесвітнім звітом про щастя 2026 року, Фінляндія знову очолює світовий рейтинг щастя.

Глобальні рейтинги щастя за країнами

Фінляндія посідає перше місце з оцінкою 7,8 з 10, продовжуючи своє давнє лідерство за рівнем щастя в світі.

Постійне лідерство країни підкріплює ширшу тенденцію: країни з сильними інституціями, високим рівнем довіри та надійними системами соціального захисту постійно мають найвищі рейтинги задоволеності життям.

Зокрема, скандинавські країни поєднують відносно високі доходи з низьким рівнем нерівності, доступними державними послугами та сильною соціальною згуртованістю, що є факторами, пов'язаними із самооцінкою добробуту.

Коста-Рика (4-те місце) та Мексика (12-те місце) виділяються як яскраві приклади, посівши перше місце порівняно з багатьма країнами з вищим рівнем доходу, такими як Ірландія, Австралія та Німеччина. Їхні показники підкреслюють роль соціальних зв'язків, громади та факторів способу життя, які не повністю враховуються ВВП.

Економічні та регіональні тенденції щастя в країні

Високий дохід не завжди означає вищий рейтинг задоволеності життям.

Багато розвинених економік, включаючи США, Канаду, Велику Британію та значну частину Західної Європи, потрапляють у вузький діапазон балів від 6,7 до 6,9. Хоча цей показник все ще високий за світовими стандартами, таке кластеризування свідчить про те, що рівень задоволеності життям у багатших країнах стабілізувався.

Водночас ключові країни Східної Європи, такі як Польща та Естонія, неухильно піднімаються в рейтингу, що вказує на покращення рівня життя та соціальних умов.

В Азії Тайвань посідає 26-е місце як найщасливіша країна регіону, значно випереджаючи Японію (61-е місце) та Китай (65-е місце). В Африці Маврикій лідирує на континенті, що підтверджується відносно низьким рівнем корупції та високою тривалістю життя.

Як розраховуються рейтинги щастя

У звіті використовується сходинка Кантріла (шкала від 0 до 10) для оцінки задоволеності життям у 147 країнах та вибірці понад 100 000 осіб. Оцінки усереднюються з 2023 по 2025 рік, щоб краще відобразити щастя та благополуччя, а також зменшити похибку вибірки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
