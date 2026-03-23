У минулому місяці українці придбали понад 2,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
В Україні зростає попит на авто з пробігом: які моделі обирають українці
Загалом упродовж лютого український автопарк поповнили 14,8 тис. імпортованих легковиків з пробігом. Таким чином, майже кожен п’ятий автомобіль у цьому сегменті — відносно «свіжий», віком до п’яти років.
Структура попиту: домінують бензинові авто
Найбільшу частку в сегменті імпортованих авто віком до 5 років займають бензинові автомобілі — 55%.
Також українці активно купували:
- гібридні авто — 21%
- електромобілі — 17%
- дизельні — 6%
- автомобілі з ГБО — 1%
Найпопулярніші моделі
Лідером серед вживаних авто віком до 5 років став кросовер Nissan Rogue — 168 одиниць.
До десятки найпопулярніших також увійшли:
- Mazda CX-5 — 150 авто
- Volkswagen Tiguan — 136 авто
- Tesla Model Y — 113 авто
- Audi Q5 — 106 авто
- Ford Escape — 89 авто
- Tesla Model 3 — 69 авто
- Jeep Compass — 66 авто
- Ford Edge — 55 авто
- BMW X5 — 50 авто
Тренд
Попит на відносно нові авто з пробігом свідчить про зміну споживчих пріоритетів: українці дедалі частіше обирають баланс між ціною та технологічністю, зокрема звертаючи увагу на гібридні та електричні моделі.
Експерти відзначають, що цей сегмент може й надалі зростати на тлі обмеженої купівельної спроможності та високих цін на нові автомобілі.
