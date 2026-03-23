В Україні зростає попит на авто з пробігом: які моделі обирають українці

У минулому місяці українці придбали понад 2,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Загалом упродовж лютого український автопарк поповнили 14,8 тис. імпортованих легковиків з пробігом. Таким чином, майже кожен п’ятий автомобіль у цьому сегменті — відносно «свіжий», віком до п’яти років.

Структура попиту: домінують бензинові авто

Найбільшу частку в сегменті імпортованих авто віком до 5 років займають бензинові автомобілі — 55%.

Також українці активно купували:

гібридні авто — 21%

електромобілі — 17%

дизельні — 6%

автомобілі з ГБО — 1%

Найпопулярніші моделі

Лідером серед вживаних авто віком до 5 років став кросовер Nissan Rogue — 168 одиниць.

До десятки найпопулярніших також увійшли:

Mazda CX-5 — 150 авто

Volkswagen Tiguan — 136 авто

Tesla Model Y — 113 авто

Audi Q5 — 106 авто

Ford Escape — 89 авто

Tesla Model 3 — 69 авто

Jeep Compass — 66 авто

Ford Edge — 55 авто

BMW X5 — 50 авто

Тренд

Попит на відносно нові авто з пробігом свідчить про зміну споживчих пріоритетів: українці дедалі частіше обирають баланс між ціною та технологічністю, зокрема звертаючи увагу на гібридні та електричні моделі.

Експерти відзначають, що цей сегмент може й надалі зростати на тлі обмеженої купівельної спроможності та високих цін на нові автомобілі.