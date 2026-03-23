В Україні розробили браузерне розширення для виявлення російських шрифтів

Українські розробники створили безкоштовне розширення для браузерів, що виявляє російські шрифти на сайтах та допомагає замінити їх на аналоги від дизайнерів з України. Про це повідомила команда проєкту.

Як працює платформа

Платформа перевіряє шрифти кожного сайту в фоновому режимі, а коли виявляє позначає їх червоним кольором та пропонує українську альтернативу підсвічену зеленим.

У команді розробників кажуть, що створення такого розширення зумовлене тим, що світові платформи, як Google Fonts та Canva, «легітимізують російські шрифти, маскуючи їх під „універсальну кирилицю“».

«Ми роками на автопілоті використовуємо російські шрифти в соцмережах, на сайтах, книжках, журналах, одязі — в усьому тому, що формує наш щоденний візуальний простір», — йдеться у повідомленні.

За словами розробників, це призводить до того, що державні інституції, дизайнери та бізнеси несвідомо використовують російські шрифти у своїй роботі й спонсорують через податки розробників шрифтів у РФ.

«Ми перестали замислюватися про походження символів та почали ігнорувати цілу індустрію, яка за це відповідальна в Україні, змушуючи шрифтових дизайнерів відмовлятися від цього напрямку дизайну», — зазначили в команді.

В майбутньому команда планує розширити кількість інтеграцій до решти інструментів та платформ як: Google Docs, Google Excel, а також додавати інструмент до ШІ: ChatGPT, Claude,Gemini та Figma.

Інструмент можна завантажити в Chrome Web Store.