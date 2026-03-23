Tesla та SpaceX побудують мегафабрику ШІ-чипів

Підприємець Ілон Маск оголосив про запуск проєкту Terafab. Йдеться про фабрику з виробництва чипів для штучного інтелекту, робототехніки та космічних дата-центрів. Підприємство планують збудувати в Остіні, а керуватимуть ним Tesla і SpaceX.

Що відомо про фабрику

За словами Маска, новий майданчик стане «фабрикою передових технологій», здатною виробляти й тестувати чипи різних типів. Він підкреслив, що нинішні темпи розвитку напівпровідникової галузі не відповідають майбутньому попиту на обчислювальні потужності.

SpaceXAI + Tesla TERAFAB Project



Goal is a trillion watts of compute/year



Most must necessarily go to space, as US electricity is only 0.5TW https://t.co/hMtg9vNLcw — Elon Musk (@elonmusk) March 22, 2026

Проєкт орієнтований на довгострокове зростання ШІ-навантаження.

Маск очікує, що в майбутньому компаніям знадобиться терават обчислювальної потужності на рік у міру розвитку автономних систем і робототехніки. Значні обсяги при цьому поглинуть його підприємства.

Він зазначив, що без власного виробництва компанії ризикують зіткнутися з дефіцитом чипів.

«Темпи набагато нижчі, ніж нам би хотілося. Або ми збудуємо Terafab, або в нас не буде чипів», — заявив він.

Що випускатимуть

У межах проєкту планується випуск двох типів процесорів. Перший орієнтований на периферійні обчислення та використання в автомобілях, роботаксі та гуманоїдних роботах Optimus. Другий — високопотужний чип для космічних обчислень, який зможуть застосовувати SpaceX і xAI.