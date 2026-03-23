Ціни на золото падають на тлі іранської кризи

Ціни на золото різко впали під час азіатських торгів у понеділок, оскільки побоювання щодо інфляції та високих процентних ставок підірвали попит на дорогоцінний метал як захисний актив, навіть попри триваючу війну США та Ізраїлю проти Ірану, пише Investing.

Що тисне на золото

Події вихідних днів — зокрема, ультиматум президента США Дональда Трампа Ірану з вимогою відкрити Ормузьку протоку протягом 48 годин — вказують на можливу ескалацію конфлікту, особливо після того, як Тегеран пригрозив відповідними заходами.

Спотова ціна золота впала на 1,7% до $4 413,32 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото знизилися на 3,5% до $4 448,46 за унцію. Раніше під час сесії спотові ціни падали до $4 320,19 за унцію.

Інші дорогоцінні метали також подешевшали в понеділок. Спотова ціна срібла впала на 0,4% до $67,6085 за унцію, тоді як спотова ціна платини знизилася на 0,6% до $1 913,57 за унцію.

Трамп висуває Ірану 48-годинний ультиматум

Трамп у вихідні заявив, що Іран має 48 годин на відкриття Ормузької протоки, інакше США «знищать» критично важливу енергетичну інфраструктуру країни.

Іран відповів погрозами атакувати ключові об'єкти енергетичної та водної інфраструктури на Близькому Сході, а також попередив, що повністю закриє протоку.

Повідомлення показують, що ворожі дії між Іраном та Ізраїлем тривали у вихідні дні, оскільки конфлікт увійшов у четвертий тиждень поспіль.

Ультиматум Трампа, особливо якщо Вашингтон виконає свою погрозу, може стати потенційною ескалацією війни, особливо якщо Іран завдасть удару у відповідь.

Золото відстає на тлі побоювань щодо інфляції та ставок через війну з Іраном

Побоювання щодо інфляційного впливу війни з Іраном стали основним фактором тиску на ціни на золото протягом останніх трьох тижнів, відтіснивши жовтий метал значно нижче ключових рівнів і обмеживши потенціал відновлення.

Ринки побоювалися, що затяжний конфлікт призведе до зростання глобальної інфляції через ціни на енергоносії, що, у свою чергу, викличе набагато жорсткішу позицію найбільших центральних банків. Це було помітно минулого тижня, коли і Європейський центральний банк, і Банк Англії сигналізували про можливе підвищення ставок цього року.

Федеральна резервна система не сигналізувала про будь-які підвищення ставок. Але ринки поступово знижували очікування щодо зниження ставок центральним банком цього року.

«Ринок торгується менше на основі геополітичних хеджувальних потоків і більше на побоюваннях, що більш стійка інфляція може спонукати центральні банки зайняти більш жорстку позицію», — заявили аналітики OCBC у своїй записці.

Але вони додали, що довгострокові драйвери зростання золота, як і раніше, залишаються в силі.