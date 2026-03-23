23 березня 2026, 8:00

Будинок за 1 євро: скільки насправді коштує «дешева» італійська нерухомість

Знамениту програму «Будинок за 1 євро» придумали в Італії — для відродження вмираючих сіл та містечок там почали пропонувати придбати будинок за символічну плату в 1 євро. Програма мала успіх, і її підхопили в інших країнах. Що криється за фасадом таких італійських будинків та скільки насправді вони коштуватимуть, пише ЛУН.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

1 євро — це тільки початок

Перше, що варто знати про пропозиції придбати будинок за 1€- це те, що вони зазвичай діють в маленьких містечках, які зіштовхнулися з відтоком мешканців. Їх головна ціль — відтворити життя, залучити нових членів громади та… перекласти на нових власників «головний біль» з реставрації та утримання занедбаної нерухомості. Адже за умовами, саме новий власник нерухомості має у визначений термін привести будинок до ладу. І вартість цих робіт відчутно перевищує 1 євро.

Тобто 1 євро — це не реальна ціна угоди, а договір про майбутню співпрацю та інвестиції.

Скільки грошей знадобиться?

Порахувати вартість реставраційних робіт на відстані доволі складно — похибка може сягати десятків тисяч євро. Але давайте спробуємо хоча б приблизно скласти цей кошторис.

Загалом витрати нового власника будинку за 1 євро можна згрупувати таким чином:

Юридичні: €3,5−6 тис.

  • Послуги нотаріуса: €2−3 тис. Це фіксована плата за оформлення угоди купівлі-продажу в Італії
  • Податки при переході права власності: €1−2 тис., в залежності від кадастрової/оціночної вартості будинка
  • Технічні витрати €0,5−1 тис. за супровід та переклад документів

Гарантійні: €3−10 тис.

  • Сума гарантійного депозиту: €3−5 тис. Це застава того, що новий власник зробить ремонт у визначені терміни.
  • Штрафи: €3−5 тис. В деяких угодах передбачені штрафні санкції, якщо новий власник не поспішає реставрувати будівлю чи не вкладається у визначений термін.

Проєктування та дозволи: €1,5−10+ тис.

В Італії не можна просто взяти і почати реставрацію будинку. Потрібно розробити проєкт (зазвичай виключно у місцевих архітекторів) та отримати дозволи на проведення будівельних робіт (CILA/SCIA/Permesso di Costruire). В залежності від масштабу робіт, ці витрати можуть сягати:

  • Послуги архітектора/проєктувальника, розробка документації: €1−5−10+ тис.
  • Муніципальні дозволи на будівництво: €0,5−1−10+ тис.

Роботи по відновленню: €15−60 тис., в залежності від площі житла та обсягу робіт

Зазвичай до реконструкції будинків «за 1 євро» потрібно наймати місцевих будівельників — і закупати необхідні матеріали в місцевих магазинах. Але зовсім не обов'язково самостійно їздити по крамницях та обирати потрібний відтінок фарби та плитки. Як і в Україні, в Італії можна укласти договір з будівельною компанією «під ключ». І додати до цієї суми 20% — про всяк випадок.

  • Базовий ремонт (фарбування, нова ванна кімната, оновлення освітлення): €300−600 за кв. м
  • Середній ремонт (нова кухня, вікна, ремонт конструкції): €700−1000 за кв. м
  • Повна реконструкція (заміна даху, заміна електропроводки, сантехніки): €1,2−1,8 тис. за кв.м

В залежності від масштабу робіт, на ремонт старовинного будинок площею лише 40 кв.м потрібно закласти десь €12−50 тис. А якщо будинок буде більшим, то і витрати зростуть пропорційно — реконструкція маєтку площею 80 кв. м може коштувати €25−100 тис.

Підключення комунікацій: €2−6 тис.

Багато занедбаних італійських будинків не підключені до сучасних комунальних послуг — і ці роботи стануть додатковими витратами для нового власника. Порядок цін приблизно такий:

  • Повторне підключення електроенергії: €500−1500
  • Підключення води: €500−1000
  • Модернізація каналізаційної системи або встановлення септика: €1−3 тис.

Тобто купуючи в Італії маленький будиночок за 1 євро, потрібно бути готовим до витрат на рівні €25−100 тис. І це ми ще не рахуємо новації програми — коли «будинок за 1 євро» виставляється на аукціон, і в результаті торгів його вартість зростає з одного до кількох тисяч євро.

Автор:
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
