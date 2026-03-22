Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
ВхідРеєстрація
22 березня 2026, 15:04

Скільки потрібно витратити, щоб отримати максимальну суму бензинового кешбеку

Запровадження державної програми кешбеку на пальне викликало дискусії щодо того, чи стане це реальним стимулом для водіїв купувати більше бензину в умовах високих цін. Аналіз показує пряму залежність між витратами на АЗС та сумою повернення коштів, враховуючи встановлені урядом ліміти. Про це заявив автор блогу «Pro Податки».

Фото: pixabay

Умови програми та розрахунки

Згідно з діючими нормами, програма передбачає кешбек у розмірі 10% від вартості придбаного пального (бензин). Однак існує суворе обмеження: одна особа може отримати не більше 1 000 грн на місяць.

За умови, що середня ціна бензину становить 70 грн за літр, автор блогу наводить такі розрахунки:

  • Щоб отримати максимальний кешбек (1 000 грн), водієві необхідно витратити 10 000 грн.
  • Для цього обсяг купленого пального має скласти приблизно 142,9 літра.
  • Якщо ви витрачаєте на повний бак (близько 43 л) 3 000 грн, сума повернення становитиме лише 300 грн.

Чи є кешбек стимулом для водіїв?

Автор блогу ставить під сумнів ефективність такого механізму як стимулу для збільшення споживання. Основним питанням залишається психологічний аспект: чи готовий водій відмовитися від економії заради невеликого відсотка повернення?

«Наскільки сильним стимулом було б для вас передумати економити на пальному і після введення кешбеку купити заради нього ті ж 43 літри? Заплатити таки ці 3 000 грн для того щоб повернувши собі 300 грн? Витративши, замість запланованої раніше економії, чистими 2 700 грн? А 1 500 грн щоб отримати 150 грн? А 10 000 грн щоб отримати тисячу?» — зазначається у дописі.

Динаміка на представленому графіку ілюструє: попри зростання суми кешбеку (зелена лінія), витрати водія (червона лінія) зростають значно швидше. Таким чином, кешбек лише частково компенсує високу вартість пального, але не робить його дешевим у порівнянні з попередніми періодами до подорожчання.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні 20 березня стартувала програма часткового відшкодування вартості автомобільного палива для фізичних осіб, яка дозволить повертати до 1 000 гривень на місяць за умови безготівкових розрахунків на АЗС.

Механізм передбачає різні відсотки компенсації залежно від типу продукту: 15% повертатиметься за купівлю дизельного пального, 10% — за бензин, і лише 5% — за автогаз.

Автор:
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
kadaad1988
22 березня 2026, 15:48
#
Этот кешбек просто наглый развод!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами