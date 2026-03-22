Скільки потрібно витратити, щоб отримати максимальну суму бензинового кешбеку

Запровадження державної програми кешбеку на пальне викликало дискусії щодо того, чи стане це реальним стимулом для водіїв купувати більше бензину в умовах високих цін. Аналіз показує пряму залежність між витратами на АЗС та сумою повернення коштів, враховуючи встановлені урядом ліміти. Про це заявив автор блогу «Pro Податки».

Умови програми та розрахунки

Згідно з діючими нормами, програма передбачає кешбек у розмірі 10% від вартості придбаного пального (бензин). Однак існує суворе обмеження: одна особа може отримати не більше 1 000 грн на місяць.

За умови, що середня ціна бензину становить 70 грн за літр, автор блогу наводить такі розрахунки:

Щоб отримати максимальний кешбек (1 000 грн), водієві необхідно витратити 10 000 грн.

Для цього обсяг купленого пального має скласти приблизно 142,9 літра.

Якщо ви витрачаєте на повний бак (близько 43 л) 3 000 грн, сума повернення становитиме лише 300 грн.

Чи є кешбек стимулом для водіїв?

Автор блогу ставить під сумнів ефективність такого механізму як стимулу для збільшення споживання. Основним питанням залишається психологічний аспект: чи готовий водій відмовитися від економії заради невеликого відсотка повернення?

«Наскільки сильним стимулом було б для вас передумати економити на пальному і після введення кешбеку купити заради нього ті ж 43 літри? Заплатити таки ці 3 000 грн для того щоб повернувши собі 300 грн? Витративши, замість запланованої раніше економії, чистими 2 700 грн? А 1 500 грн щоб отримати 150 грн? А 10 000 грн щоб отримати тисячу?» — зазначається у дописі.

Динаміка на представленому графіку ілюструє: попри зростання суми кешбеку (зелена лінія), витрати водія (червона лінія) зростають значно швидше. Таким чином, кешбек лише частково компенсує високу вартість пального, але не робить його дешевим у порівнянні з попередніми періодами до подорожчання.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні 20 березня стартувала програма часткового відшкодування вартості автомобільного палива для фізичних осіб, яка дозволить повертати до 1 000 гривень на місяць за умови безготівкових розрахунків на АЗС.

Механізм передбачає різні відсотки компенсації залежно від типу продукту: 15% повертатиметься за купівлю дизельного пального, 10% — за бензин, і лише 5% — за автогаз.