Станом на 22 березня ринок нерухомості Львова демонструє неоднорідну динаміку. За даними аналітики ЛУН, вартість житла суттєво коливається залежно від локації та кількості кімнат.
Оренда житла у Львові: де найвищі та найнищі ціни
Середня вартість оренди по місту
- Однокімнатні квартири: 18 000 грн
- Двокімнатні квартири: 20 000 грн
- Трикімнатні квартири: 27 000 грн
Де найдорожче та найдешевше жити?
Однокімнатні квартири
Найвищий цінник зафіксовано у Сихівському та Шевченківському районах — у середньому 19 800 грн.
Трохи менше просять у Франківському (18 000 грн) та Залізничному (17 600 грн) районах.
Найдешевші варіанти зараз пропонують у Галицькому (16 100 грн) та Личаківському (15 500 грн) районах.
Двокімнатні квартири
Тут лідером за вартістю є Шевченківський район — 24 200 грн.
У Галицькому районі оренда обійдеться у 22 000 грн, у Личаківському — 21 500 грн, у Франківському — 20 000 грн, Залізничному — близько 19 800 грн.
Найбільш бюджетним для «двушок» виявився Сихівський район із ціною 18 000 грн.
Трикімнатні квартири
Наразі повноцінна статистика недоступна для формування точного середнього чека.
Як змінилися ціни: річна та місячна динаміка
Попри те, що за останні пів року ціни на 1- та 2-кімнатні квартири знизилися (на 3,74% та 10,92% відповідно), у річному вимірі оренда все одно подорожчала.
- Однокімнатні: за рік ціни зросли на 7%, але за останній місяць ціна зафіксувалася і не змінювалася.
- Двокімнатні: додали 4,6% за рік. За місяць ціни знизилися на 0,49%.
- Трикімнатні: демонструють найбільший стрибок. Річне подорожчання склало 16,88%, а лише за останній місяць вартість злетіла на 7,57%.
