Оренда житла у Львові: де найвищі та найнищі ціни

Станом на 22 березня ринок нерухомості Львова демонструє неоднорідну динаміку. За даними аналітики ЛУН, вартість житла суттєво коливається залежно від локації та кількості кімнат.

Середня вартість оренди по місту

Однокімнатні квартири: 18 000 грн

Двокімнатні квартири: 20 000 грн

Трикімнатні квартири: 27 000 грн

Де найдорожче та найдешевше жити?

Однокімнатні квартири

Найвищий цінник зафіксовано у Сихівському та Шевченківському районах — у середньому 19 800 грн.

Трохи менше просять у Франківському (18 000 грн) та Залізничному (17 600 грн) районах.

Найдешевші варіанти зараз пропонують у Галицькому (16 100 грн) та Личаківському (15 500 грн) районах.

Двокімнатні квартири

Тут лідером за вартістю є Шевченківський район — 24 200 грн.

У Галицькому районі оренда обійдеться у 22 000 грн, у Личаківському — 21 500 грн, у Франківському — 20 000 грн, Залізничному — близько 19 800 грн.

Найбільш бюджетним для «двушок» виявився Сихівський район із ціною 18 000 грн.

Трикімнатні квартири

Наразі повноцінна статистика недоступна для формування точного середнього чека.

Як змінилися ціни: річна та місячна динаміка

Попри те, що за останні пів року ціни на 1- та 2-кімнатні квартири знизилися (на 3,74% та 10,92% відповідно), у річному вимірі оренда все одно подорожчала.