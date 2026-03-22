Надходження ПДФО зросли на 15%: за два місяці до бюджету надійшло понад 100 мільярдів

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) залишається ключовим джерелом наповнення бюджету України. За підсумками січня-лютого 2026 року надходження зросли на 14,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року (88,5 млрд грн), сягнувши позначки у 101,6 млрд грн. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Географія податків

Традиційно найбільшу частку податків генерує столиця та промислово розвинені регіони.

Київ — 24,4 млрд грн.

Дніпропетровська область — 9,9 млрд грн.

Львівська область — 6,9 млрд грн.

Київська область — 6,2 млрд грн.

Соціальна підтримка: як законно платити менше ПДФО?

Податкова служба нагадує, що певні категорії громадян мають право на податкову соціальну пільгу. Вона дозволяє зменшити базу оподаткування ПДФО, що утримується із заробітної плати та прирівняних до неї виплат.

Ставки податкової соціальної пільги:

150% прожиткового мінімуму:

для платників, які є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

для платників, які утримують дитину з інвалідністю (на кожну дитину віком до 18 років);

для осіб з інвалідністю I або II групи (у тому числі з дитинства).

200% прожиткового мінімуму:

для осіб з інвалідністю I або II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни.

Умови застосування пільги

Пільга застосовується виключно до доходів у вигляді заробітної плати (а також прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород), нарахованих у межах звітного місяця тільки за одним місцем їх нарахування (виплати).

Право на пільгу залежить від рівня доходу: він не повинен перевищувати граничний показник, що визначається як прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 1 січня x 1,4 (з округленням до найближчих 10 грн).

Як оформити пільгу?

Для застосування податкової соціальної пільги платник повинен надати роботодавцю:

заяву про застосування пільги,

підтвердні документи (зокрема, копії пенсійного посвідчення або довідки МСЕК; для батьків дітей з інвалідністю — свідоцтво про народження дитини, медичні висновки, рішення органів опіки тощо).

Важливо: пільга застосовується безпосередньо роботодавцем під час нарахування заробітної плати, тому її оформлення потребує своєчасного подання документів.