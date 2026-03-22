ЄЦБ формує майбутнє цифрового євро: оголошено набір експертів для розробки технічних стандартів

Європейський центральний банк (ЄЦБ) зробив черговий крок у підготовці до запуску цифрового євро (CBDC), оголосивши конкурс на залучення експертів до робочих груп. Фахівці допомагатимуть Групі з розробки зводу правил, яка формує єдині стандарти та процедури для використання нової цифрової валюти на всій території єврозони. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Пріоритетні напрямки роботи

Наразі Євросистема відкрила прийом заявок до двох спеціалізованих робочих груп, кожна з яких відповідає за критично важливий сегмент інфраструктури.

Перша група: Специфікації для банкоматів та платіжних терміналів

Завдання полягає у розробці пропозицій щодо інтеграції цифрового євро в існуючі банкомати та POS-термінали. Основний фокус передбачає впровадження технологій зв’язку, забезпечення можливості використання цифрового євро в офлайн-режимі та адаптацію чинних платіжних стандартів. Водночас від кандидатів вимагається глибока експертиза у сфері інтерфейсів і постачання платіжного обладнання.

Друга група: Система сертифікації та схвалення (оновлений набір)

Завдання полягає у створенні протоколів тестування та сертифікації платіжних рішень, якими користуватимуться постачальники платіжних послуг в екосистемі цифрового євро. Від кандидатів вимагається знання процесів сертифікації платіжних пристроїв та інфраструктури прийняття платежів.

Умови участі та терміни

ЄЦБ запрошує представників ринку, споживчих організацій та ритейлерів подавати свої кандидатури (резюме та супровідні листи) до 10 квітня 2026 року.

Важливо зазначити, що звід правил, над яким зараз працюють експерти, розробляється з максимальною гнучкістю. Його фінальна редакція буде залежати від результатів законодавчого процесу в ЄС.

Коли з’явиться цифровий євро?

Незважаючи на активну технічну підготовку, Рада керуючих ЄЦБ прийме остаточне рішення про випуск цифрового євро лише після того, як відповідний законодавчий акт буде офіційно ухвалений органами Європейського Союзу. Наразі проект перебуває на етапі підготовки технічного фундаменту та правил гри для всіх учасників ринку.