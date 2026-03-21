Іран випустив найбільшу банкноту у 10 млн ріалів: війна та рекордна інфляція спровокували «полювання на готівку»

Влада Тегерана вивела на ринок нову банкноту номіналом 10 мільйонів ріалів — найбільшу в історії країни. Цей крок став вимушеною реакцією на стрімку інфляцію та панічний попит на готівку, що виник серед населення на тлі війни між США, Ізраїлем та Іраном. Про це повідомляє Financial Times.

Готівковий дефіцит

Цього тижня іранські банки почали розповсюдження нової купюри номіналом 10 млн ріалів, вартість якої становить приблизно $7. Біля банкоматів вишикувалися величезні черги: іранці намагаються зняти якомога більше паперових грошей, побоюючись, що цифрові платіжні системи можуть вийти з ладу через кібератаки або удари по інфраструктурі.

Незважаючи на запевнення Центрального банку Ірану про безперебійне постачання готівки, багато відділень уже запровадили ліміти.

«Я чекала своєї черги годину, і співробітник банку сказав, що може дати лише 10 мільйонів ріалів. Тільки після скандалу мені видали 30 мільйонів. Це небагато, але допоможе протриматися кілька днів, якщо картки перестануть працювати», — розповіла 80-річна мешканка Тегерана у коментарі для FT.

Як виглядає нова банкнота?

Нова купюра рожевого кольору замінила попереднього «рекордсмена» — банкноту у 5 мільйонів ріалів, випущену лише на початку лютого.

Лицьова сторона: зображення мечеті Джаме у місті Єзд (IX століття).

Зворотна сторона: цитадель Бам, якій понад 2 500 років.

Особливість дизайну: відповідно до закону про деномінацію, останні чотири нулі на купюрі надруковані ледь помітним шрифтом, а число «1 000» виділено жирним. Це частина плану переходу на нову грошову одиницю — туман.

Економіка в лещатах війни та санкцій

Війна, що триває вже четвертий тиждень, завдала болючого удару по інфраструктурі Ірану.

Атаки на банки: 11 березня ракета влучила в будівлю Bank Sepah, який обслуговує збройні сили та цивільне населення. Це посилило паніку, хоча банк заявив про відновлення роботи карток та банкоматів.

Обвал валюти: курс ріала досяг історичного мінімуму — 1,66 млн за 1 долар напередодні початку активних бойових дій 28 лютого. Наразі він дещо зміцнився до 1,5 млн через різке скорочення імпорту та скасування закордонних поїздок.

Гіперінфляція: річна інфляція в лютому становила 47,5%, проте ціни на продукти та напої злетіли на понад 105% після скасування державних субсидій на імпорт товарів першої необхідності.

Святковий фактор: Навруз

Ситуацію ускладнює те, що зараз в Ірані період підготовки до Навруза (перського Нового року). За традицією, іранці дарують дітям та родичам саме готівкові гроші, що зазвичай і так створює сезонне навантаження на банки.

Наразі ринок валюти завмер, долари купують лише ті, хто продав нерухомість чи авто і не хоче тримати капітал у ріалах. Продають же іноземну валюту лише ті, кому критично необхідні кошти на термінові витрати в умовах війни.