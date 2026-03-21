НБУ перерахував платіжний баланс України: як «податок на Google» та цифрові послуги змінили статистику

Національний банк України оприлюднив уточнені дані платіжного балансу за період 2022−2025 років. Перегляд показників став необхідним через впровадження точнішої методології обліку електронних послуг та отримання масиву нових даних від податківців і Держстату. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Цифрова економіка в центрі уваги

Ключовим нововведенням стало включення до статистики імпорту електронних послуг, які іноземні компанії надають українцям. Тепер НБУ чітко бачить, скільки валюти витікає з країни на оплату сервісів від нерезидентів.

Джерелом цієї інформації стали звіти Державної податкової служби щодо обсягів послуг та сплаченого ПДВ компаніями-гігантами (відомими як платники «податку на Google»).

Найбільші уточнення відбулися у таких сферах:

Комп’ютерні послуги: передплати на програмне забезпечення та хмарні сервіси.

Реклама: витрати на просування в Google, Meta та інших глобальних мережах.

Аудіовізуальний контент: оплата за доступ до Netflix, Spotify, YouTube Premium та аналогічних платформ.

Чому дефіцит «зріс» на папері?

Отримання повнішої картини операцій фізосіб та уточнення даних від Держстату за 2022−2024 роки призвели до того, що від'ємне сальдо поточного рахунку (дефіцит) було переглянуто у бік збільшення. Це означає, що реальний відтік валюти на оплату закордонних послуг та дивідендів був вищим, ніж показували попередні розрахунки.

Динаміка коригування дефіциту за роками: