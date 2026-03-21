21 березня 2026, 16:05

НБУ перерахував платіжний баланс України: як «податок на Google» та цифрові послуги змінили статистику

Національний банк України оприлюднив уточнені дані платіжного балансу за період 2022−2025 років. Перегляд показників став необхідним через впровадження точнішої методології обліку електронних послуг та отримання масиву нових даних від податківців і Держстату. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Цифрова економіка в центрі уваги

Ключовим нововведенням стало включення до статистики імпорту електронних послуг, які іноземні компанії надають українцям. Тепер НБУ чітко бачить, скільки валюти витікає з країни на оплату сервісів від нерезидентів.

Джерелом цієї інформації стали звіти Державної податкової служби щодо обсягів послуг та сплаченого ПДВ компаніями-гігантами (відомими як платники «податку на Google»).

Найбільші уточнення відбулися у таких сферах:

  • Комп’ютерні послуги: передплати на програмне забезпечення та хмарні сервіси.
  • Реклама: витрати на просування в Google, Meta та інших глобальних мережах.
  • Аудіовізуальний контент: оплата за доступ до Netflix, Spotify, YouTube Premium та аналогічних платформ.

Чому дефіцит «зріс» на папері?

Отримання повнішої картини операцій фізосіб та уточнення даних від Держстату за 2022−2024 роки призвели до того, що від'ємне сальдо поточного рахунку (дефіцит) було переглянуто у бік збільшення. Це означає, що реальний відтік валюти на оплату закордонних послуг та дивідендів був вищим, ніж показували попередні розрахунки.

Динаміка коригування дефіциту за роками:

  • У 2022 році показник збільшено на $1,1 млрд.
  • У 2023 році — на $1,4 млрд.
  • У 2024 році — на $1,7 млрд.
  • У 2025 році — на $2,2 млрд.
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
