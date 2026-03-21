Національний банк України оприлюднив уточнені дані платіжного балансу за період 2022−2025 років. Перегляд показників став необхідним через впровадження точнішої методології обліку електронних послуг та отримання масиву нових даних від податківців і Держстату. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ перерахував платіжний баланс України: як «податок на Google» та цифрові послуги змінили статистику
Цифрова економіка в центрі уваги
Ключовим нововведенням стало включення до статистики імпорту електронних послуг, які іноземні компанії надають українцям. Тепер НБУ чітко бачить, скільки валюти витікає з країни на оплату сервісів від нерезидентів.
Джерелом цієї інформації стали звіти Державної податкової служби щодо обсягів послуг та сплаченого ПДВ компаніями-гігантами (відомими як платники «податку на Google»).
Найбільші уточнення відбулися у таких сферах:
- Комп’ютерні послуги: передплати на програмне забезпечення та хмарні сервіси.
- Реклама: витрати на просування в Google, Meta та інших глобальних мережах.
- Аудіовізуальний контент: оплата за доступ до Netflix, Spotify, YouTube Premium та аналогічних платформ.
Чому дефіцит «зріс» на папері?
Отримання повнішої картини операцій фізосіб та уточнення даних від Держстату за 2022−2024 роки призвели до того, що від'ємне сальдо поточного рахунку (дефіцит) було переглянуто у бік збільшення. Це означає, що реальний відтік валюти на оплату закордонних послуг та дивідендів був вищим, ніж показували попередні розрахунки.
Динаміка коригування дефіциту за роками:
- У 2022 році показник збільшено на $1,1 млрд.
- У 2023 році — на $1,4 млрд.
- У 2024 році — на $1,7 млрд.
- У 2025 році — на $2,2 млрд.
