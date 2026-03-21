НБУ повертає плату за BankID з 24 червня: що зміниться для банків та бізнесу

Національний банк України планує з 24 червня 2026 року відновити плату за власні послуги в системі BankID. Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення система працювала для всіх учасників на безоплатній основі. Про майбутні зміни заявила заступниця директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Василєва під час конференції Ukraine Fintech Week'26 у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нові тарифи для учасників системи

Варто зауважити, що нові тарифи встановлюються виключно для юридичних осіб (абонентів) і не стосуватимуться звичайних користувачів — фізичних осіб.

Вартість послуг НБУ з 24 червня:

Приєднання до системи: 21,6 тис. грн для абонента-ідентифікатора (банку) та 16,8 тис. грн для абонента-надавача послуг (комерційної установи).

Підключення додаткового вузла/порталу: 12 тис. грн для обох типів учасників.

Транзакційний збір: 30 копійок за кожне успішне електронне підтвердження ідентифікатора (ЕПІ).

Василєва уточнила, що щомісячний тариф за супроводження поки не вводитимуть, проте залишається транзакційний тариф, який розподілятиметься між банком та комерційним надавачем послуг. Водночас міжабонентський тариф (плата одного учасника іншому) було знижено вдвічі — тепер він становить 2, 4, 7 або 9 грн залежно від обсягу даних.

Розширення кола учасників та нові можливості для ФОП

На сьогодні до BankID підключено 38 банків-ідентифікаторів, що охоплюють 99,9% портфеля фізосіб в Україні, та 112 надавачів послуг. НБУ впроваджує кілька важливих новацій:

Небанківські ідентифікатори: тепер роль ідентифікатора можуть виконувати не лише банки, а й платіжні установи. Першу таку заявку вже подав NovaPay (ТОВ «НоваПей»).

Дані для ФОП: система тепер дозволяє передавати дані фізичних осіб-підприємців. Йдеться про відомості з ЄДР, КВЕДи та інформацію про ліцензії. Банки зможуть ідентифікувати клієнта не лише як громадянина, а й як підприємця.

Посилення безпеки

У межах переходу до нових схем електронної ідентифікації НБУ підвищує вимоги до безпеки:

Для банків-ідентифікаторів: обов'язкова двофакторна автентифікація з динамічним фактором, щорічні тести на проникнення та регулярна оцінка заходів безпеки.

Параметр верифікації: надавачі послуг зможуть бачити, як саме була ідентифікована особа: через фізичну присутність, відеоверифікацію чи шеринг через застосунок «Дія».

Маркування ризиків: НБУ обговорює сервіс маркування потенційно скомпрометованих транзакцій. Це дозволить надавачу послуг отримати сигнал про підозрілу операцію без розкриття персональних даних користувача.

Популярність системи продовжує стрімко зростати. За підсумками 2025 року кількість успішних ідентифікацій через BankID НБУ збільшилася на 24,7%, сягнувши позначки у 109,4 млн операцій.