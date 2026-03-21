Платіжні сервіси на паузі: Ощадбанк проведе технічні роботи в ніч на 23 березня

Державний Ощадбанк попередив про планові технічні роботи, через які в ніч із неділі на понеділок тимчасово призупинять роботу більшості банківських сервісів. Про це повідомила пресслужба банку.

Графік обмежень

Технічні заходи триватимуть майже шість годин:

Початок: 23 березня (понеділок) о 00:10.

Завершення: 23 березня о 06:00.

Які послуги будуть тимчасово недоступні?

У цей проміжок часу клієнти банку не зможуть скористатися такими сервісами:

операції з картками;

операції в банкоматах;

розрахунки в POS-терміналах та Інтернеті;

операції в додатках «Мобільний Ощад» та «ОщадPAY».

Мета оновлення

Як зазначають у банку, роботи необхідні для модернізації системи та тестування відмовостійкості процесингової інфраструктури. Це допоможе підвищити загальну стабільність і надійність сервісів Ощадбанку в майбутньому.

«Після 06:00 23 березня всі сервіси працюватимуть у звичному режимі. Просимо клієнтів заздалегідь здійснити всі важливі платежі та перекази», — наголосили в банку.