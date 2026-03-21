Ліфти і вода під час відключень: у Києві профінансують резервне живлення будинків

Кабінет Міністрів України запускає експериментальний проєкт, мета якого — підготувати житловий фонд столиці до наступного опалювального сезону та забезпечити роботу критичних систем у будинках навіть під час відключень світла. Держава візьме на себе витрати на закупівлю та монтаж обладнання, що дозволить живити ліфти, насоси для води та освітлення в місцях загального користування. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Що отримають будинки за кошти держави?

Програма передбачає повне фінансування закупівлі та встановлення технічних засобів, серед яких:

Акумулятори та інвертори для безперебійної роботи електроніки.

Генератори для забезпечення енергією інженерних систем (насосів, ліфтів).

Зона відповідальності мешканців: на співвласників будинків лягає подальша експлуатація — закупівля пального для генераторів, технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання.

Умови участі у програмі

Участь у проєкті є виключно добровільною. Рішення про долучення до програми мають ухвалити співвласники багатоквартирного будинку.

Алгоритм реалізації

Протягом 30 днів КМДА має сформувати перелік будинків, які відповідають критеріям програми, та визначити обсяг необхідного фінансування.

Кабмін прийме окреме рішення про виділення коштів після отримання даних від столичної влади.

«Постанова створює правові підстави для реалізації програми, а також спрощує необхідні для цього дозвільні процедури по будівництву і землевідведенню», — йдеться у повідомленні.

Київ як «пілот» для всієї країни

Цей проєкт у столиці є частиною глобальних Планів стійкості регіонів, розроблених Кабінетом Міністрів спільно з ОВА та місцевим самоврядуванням.

«Програма для Києва реалізовуватиметься як пілотний проєкт. Вивчаємо доцільність і можливості її розширення на інші міста», — зазначила Свириденко.