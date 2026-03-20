Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
20 березня 2026, 18:18

Україну визнали найбільш нещасливою країною в Європі: які країни очолили рейтинг

Глобальний індекс якості життя демонструє показовий розрив між макроекономічними показниками та суб'єктивним задоволенням населення. Поки скандинавські держави зберігають перші позиції винятково завдяки масштабним державним програмам та соціальній підтримці, низка країн, що розвиваються, обійшла традиційно багаті економіки за рівнем суспільного оптимізму. Про це повідомляє Visual Capitalist із посиланням на дані World Happiness Report.

Методологія та глобальні аутсайдери

Індекс спирається не на жорсткі фінансові метрики, а на соціологічні опитування. Дослідники використовують так звану «сходинку Кантріла» — шкалу від 0 до 10, за якою респонденти суб'єктивно оцінюють якість свого життя. Щоб мінімізувати статистичну похибку, аналітики усереднили дані за 2023−2025 роки. Вибірка охопила понад 100 000 осіб у 147 державах.

На дні списку прогнозовано залишаються країни зі зруйнованими інститутами та економіками. Найнижчий бал у світі (1,4) отримав Афганістан. Україна посіла 111-те місце у глобальному вимірі з результатом 4,7 бала, що зробило її першою серед найменш щасливих країн Європи.

Скандинавська монополія

Лідерство утримують країни Північної Європи. Їхні показники базуються на відносно високих доходах населення, помножених на низький рівень майнової нерівності, доступність державних послуг та сильну соціальну згуртованість.

Глобальна десятка виглядає так:

  • Фінляндія — 7,8
  • Ісландія — 7,5
  • Данія — 7,5
  • Коста-Рика — 7,4
  • Швеція — 7,3
  • Норвегія — 7,2
  • Нідерланди — 7,2
  • Ізраїль — 7,2
  • Люксембург — 7,1
  • Швейцарія — 7,0

Аномалії рейтингу: соціальні зв'язки замість капіталу

Показовими прецедентами стали позиції країн, чий ВВП суттєво поступається економікам першого світу. Коста-Рика, яка посіла 4-те місце, та Мексика (12-те місце) випередили такі заможні держави, як Німеччина, Ірландія та Австралія. Крім того, вищі оцінки порівняно з багатьма багатшими країнами продемонстрували Косово та ОАЕ. Ці дані підтверджують гіпотезу, що рівень повсякденного життя, суспільна довіра та соціальні зв'язки всередині громад є не менш важливими за фінансові фактори, які не враховуються у сухій статистиці ВВП.

Стагнація Заходу та регіональні зрушення

Звіт чітко фіксує, що високий рівень доходів перестав конвертуватися у пропорційне зростання задоволеності. Більшість розвинених економік, зокрема США, Велика Британія, Канада та країни Західної Європи, опинилися у вузькому коридорі оцінок від 6,7 до 6,9 бала. Ця скупченість вказує на стагнацію суб'єктивного добробуту в найбагатших суспільствах світу.

Натомість у Східній Європі спостерігається висхідний тренд: Естонія та Польща впевнено підіймаються в рейтингу, що є індикатором поступового покращення стандартів життя та соціальних умов у регіоні. В Азії лідирує Тайвань (26-те місце), залишаючи далеко позаду Японію (61-ша позиція) та Китай (65-те місце). На Африканському континенті першість утримує Маврикій — його відносний успіх зумовлений порівняно низьким рівнем корупції та вищою очікуваною тривалістю життя.

Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі - 4

+15
Aleksandr09
Aleksandr09
20 березня 2026, 19:12
Превратили страну в концлагерь- военный полигон.
0
Евгений Петров
Евгений Петров
20 березня 2026, 21:49
И потом эти черти считают, что ты им чего-то должен
0
Евгений Петров
Евгений Петров
20 березня 2026, 21:50
Некрополис.
0
Евгений Петров
Евгений Петров
20 березня 2026, 21:49
)))))))))))
