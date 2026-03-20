Українцям зменшили платіжки на 36,4 млн грн через неякісні комунальні послуги у січні

У січні 2026 року в містах, де комунальні послуги не надавалися, були надані не в повному обсязі або неналежної якості (зокрема через ворожі атаки), провели перерахунки. У результаті до платіжок не включили 36,4 млн грн. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Це суми, які не включені до платіжок за тепло, гарячу і холодну воду, водовідведення та поводження з відходами. Загалом людям не нараховано 36,4 млн грн:

теплопостачання — 16,6 млн грн

гаряча вода — 9,9 млн грн

водопостачання — 3,9 млн грн

водовідведення — 5,7 млн грн

поводження з відходами — 257,6 тис. грн

Ситуація в столиці

Київ став одним із міст, де перерахунки були найбільш масштабними через значні перебої в роботі інфраструктури. За водопостачання та водовідведення киянам не нарахували 9,1 млн грн. Плата за січень за централізоване теплопостачання не нараховувалася взагалі. За словами Свириденко, йдеться про не виставлені до оплати рахунки на мільярди гривень.