Продаж Мотор-Банку та ПІН Банку: Фонд гарантування змінив умови конкурсу

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вніс корективи в умови відкритих конкурсів із виведення з ринку двох неплатоспроможних фінустанов — Мотор-Банку та Першого інвестиційного банку (ПІН Банку). Відповідні рішення № 288 та № 289 були ухвалені виконавчою дирекцією Фонду 19 березня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Ці зміни спрямовані на фіналізацію процесу пошуку нових власників для банків, до яких раніше виявили інтерес понад десять потенційних покупців.

Що саме змінилося в умовах конкурсу?

Рішеннями Фонду впроваджено чотири ключові оновлення:

за результатами оцінки всього майна і 100% акцій банків, проведеної незалежними суб'єктами оціночної діяльності, визначено початкову (мінімальну) вартість 100% акцій кожного з банків у разі бажання придбати банк в цілому;

встановлено розмір гарантійного внеску в іноземній валюті та додано реквізити мультивалютного рахунку для можливості зарахування такого внеску;

уточнено вимоги до конкурсної пропозиції для окремих випадків;

відкориговано крайній строк подання переможцем відкритого конкурсу до Фонду дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію та погодження НБУ набуття істотної участі в неплатоспроможному або перехідному банку.

Хто претендує на банки?

Наразі інтерес до активів виявили 11 потенційних інвесторів. При цьому більшість із них — 9 осіб — розглядають можливість придбання банків у цілому, а не лише окремих частин майна чи пасивів.

У Фонді наголошують, що остаточний результат залежатиме від трьох факторів:

Чи зацікавлять активи інвесторів після детального вивчення документації банків.

Чи отримають покупці «зелене світло» від Нацбанку.

Чи відповідатиме пропозиція принципу найменших витрат для держави, як того вимагає закон.

Важливі дати для інвесторів

Процес виведення банків із ринку виходить на фінішну пряму.

До 24 березня 2026 року (включно) кваліфіковані інвестори мають подати свої остаточні конкурсні пропозиції.

До 31 березня 2026 року Фонд розгляне пропозиції та офіційно визначить переможців.